「贏回好立委」百人齊聚挺黃國昌

「好立委要相挺協會籌備處」發起人史書華（左起）、晨塵、陳宏奇、林秉鴻。（記者張安蕎攝）

2017-10-25 12:26

〔記者張安蕎／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案已達到第二階段的連署門檻。今天一群醫師、律師舉行「支持黃國昌」記者會，現場聚集約160位汐止鄉親，高喊「贏回好立委！」並宣布成立「好立委要相挺協會籌備處」，未來將舉辦活動支持黃國昌，呼籲民眾投下反罷免票，與發起罷昌行動的「北北基安定力量聯盟」形成兩派勢力。

記者會在汐止長老教會舉行，發言人、律師陳宏奇說，從去年底到現在，他們已經忍了快1年，一群不知道從哪裡冒出來的人，突然出現在我們的街頭巷尾，四處發送奇怪的傳單，說要連署罷免黃國昌，他們原本不以為意，想說這麼離譜的事一定不會得到鄉親的支持，沒想到現在竟然說連署通過，們實在忍不下去了，一定要站出來說清楚，幫好立委把公道討回來。

陳宏奇說，常常在新聞和網路上，看到黃國昌條理分明的認真監督政府施政，尤其在國會質詢時，更把顢頇的官員問到不知如何下台，展現對弊案追查到底的氣魄，對於地方上的建設和需要，也是積極向中央政府反映和爭取，民眾普遍對黃國昌是非常支持的，只是這樣一個好立委，在北北基安定力量聯盟的口中，竟然變成一個十惡不赦到非罷免不可的人，簡直荒謬到了極點。

他認為，罷免方的廣告和傳單，裡面的論點不是歪曲事實，就是拿2016年選舉時對手的攻擊抹黑來炒冷飯，裡面許多字句根本是滿滿惡意和仇恨，他們卻把這些傳單和廣告，鋪天蓋地塞到了我們的鄉親和孩子手中，到底是哪門子安定？

民眾也指出，黃國昌是堅持改革的勇敢台灣人，不能讓他孤軍奮戰，他們將帶給黃國昌更多的力量，讓所有人都看到，認真打拼，為台灣堅持做正確的事，就會得到台灣人的疼惜和肯定。

「好立委要相挺協會籌備處」將會舉辦一系列的活動，並在臉書專頁「堅定．改革 支持黃國昌」上，發布資訊反擊安定力量。

對於支持活動，黃國昌獲悉後透過服務處簡短表示「感謝民眾的支持。」