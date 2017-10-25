中共政治局常委「留二進五」 5新面孔揭曉

中共新一屆中央政治局常委今在北京人民大會堂1樓東大廳亮相，7名常委排名依序為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。（路透）

2017-10-25 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕各界矚目的中共新一屆中央政治局常委今天11點45分在北京人民大會堂1樓東大廳亮相，7名常委排名依序為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。除了習李之外，5名現任常委均退任。

綜合媒體報導，今天中共第19屆中共政治局常委亮相，分別是習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，之前呼聲很高的廣東省委書記胡春華、新晉重慶市委書記陳敏爾雙雙「失常」，並未出現在政治局常委名單中。

習近平再度當選中共中央總書記、中共中央軍委主席，預期明年3月連任國家主席和國家軍委主席，李克強預期明年3月連任國務院總理，趙樂際則任中紀委書記，正式接替王岐山，成中共「黨鞭」，其他常委分工，還有待中共相關黨政軍組織陸續換屆而定。

除了習近平和李克強，政治局常委會其餘5席皆換上新面孔，新的5位政治局常委簡歷如下：

栗戰書：現年67歲，現任中央辦公廳主任，作為中共「大內總管」，其履歷蹤跡遍及中共黨政團各組織，歷任中央地方要務，從政經驗豐富，據稱栗戰書出身中共革命元老家族，被指與習近平關係密切，有著三十多年交情。

汪洋：現年62歲，現任排名第3的國務院副總理，分管分管農業、水利、防汛抗旱、扶貧開發、商務及旅遊等領域，他過去曾主政重慶及廣東，政績如粵省產業升級廣受各方認可，他亦素以敢言聞名，曾以夫妻關係比喻中美經濟，因而遭最高層批評不穩重。

王滬寧：現年62歲，為學者出身，現任中央政策研究室主任，多年來有「中南海智囊」美譽，據稱江澤民、胡錦濤及習近平三位總書記所提出指導思想，皆經其起草。

趙樂際：現年60歲，現任中央組織部部長，主管中共人事安排，他過去曾主政青海30多年，期間當地經濟增長顯著，據稱趙樂際辦事比較穩健，行事低調而考慮周全，其祖父曾參與中共革命，為習近平之父習仲勛舊部。

韓正：現年63歲，與歷任政治局委員大多歷任多地不同職務相比，韓正則一直任職上海，主政滬市達十多年之久，期間上海高速發展，確立在中國的經濟重鎮地位，其政績廣受肯定，歷任上海市委書記大多都能晉升為政治局常委。