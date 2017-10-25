最好的選擇收視不優？ 馮世寬：下次我演2集

2017-10-25 12:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍形象劇「最好的選擇」日前已全數播畢，卻被質疑收視率還不如上一部形象劇「勇士們」，雖國防部解釋，該劇採多元平台播出，每集平均有167萬人次的點閱，但國民黨立委許毓仁今日上午在立院外交及國防委員會質詢時，仍質疑該劇收視率。國防部長馮世寬表示，外界說收視率不好，但「我太太都有在看，且說很好看。」

許毓仁則開玩笑說，該劇收視率不好的原因，可能是因為馮世寬沒客串演出。馮世寬聞言立即回答，下回他會請國防部政戰局安排，讓他演2集。此話一出，引發現場一陣大笑。