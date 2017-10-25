熱唱一顆流星 柯P：沒有清潔隊北市一天就「併軌」

台北市長柯文哲熱唱台語老歌。（記者沈佩瑤攝）

2017-10-25 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕唱上癮！台北市長柯文哲今出席台北市清潔隊員節歌唱大賽，主持人還沒問，柯就自己點唱台語老歌「一顆流星」，表情相當陶醉，不時還會隨著歌詞露出若有所思表情，不知道是否想到老友、前中華文化總會秘書長林錦昌曾說他就像一顆流星，不是恆星。這也是柯文哲近日第三度開金口熱唱。

每年10月25日為「清潔隊員節」，為歡慶一年一度的清潔隊員節，台北市環保局今選在花博園區舞蝶館，舉辦歌唱大賽。市長柯文哲也蒞臨會場，感謝隊員們平日辛勞，他笑稱台北市一天沒有市長，大概只有電視台會比較有感，但如果清潔隊員一天不工作，恐怕台北市就要「併軌」了！

「除了感謝還是感謝，實在不知道還要說什麼...」柯文哲隨即點播台語老歌「一顆流星」，還小聲說這條比較簡單。現場清潔隊員們也相當給面子，大聲歡呼，更紛紛上台幫忙伴舞，柯文哲表情陶醉。這也是柯文哲近日第三度開金口，日前他才在「大同進行曲-台語老歌音樂會」上，和資深台語歌手文夏合唱經典曲目「媽媽請你也保重」，參訪松山慈惠堂時也跟著學唱歌仔戲。

另一方面，曾奪得冠軍的資源回收隊班長陳世賢今年沒有參戰，將由隊上的黃中正以陳雷的「戀戀戀」挑戰冠軍寶座。陳世賢虛笑說，要把機會讓給年輕人；黃中正表示，「戀戀戀」是首慢歌，歌詞意境很美，希望能順利留住冠軍；資源回收隊長陳麗娥有點惋惜說，其實隊員還特地配合歌曲準備了表演節目，但受限於場地，最後就取消。