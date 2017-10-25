台北市議會舊址地上權簽約 林欽榮：西區門戶2階起手式

林欽榮（左4黑衣者）宣布，這將會是西區門戶計畫2階段的起手式，後續還有台北雙子星、下沉式廣場、北門郵局公辦都更案，預計可在112年可以全部完工。（記者鍾泓良攝）

2017-10-25 12:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕流標5次的中正區市議會舊址地上權，今年9月第6次招標由豪昱營造以權利金28.8億元得標。北市府今天與豪昱營造、海悅國際開發、互立機電工程所組成的合作聯盟專案公司「金毓泰公司」完成簽約。副市長林欽榮宣布，這將會是西區門戶計畫2階段的起手式，後續還有台北雙子星、下沉式廣場、北門郵局公辦都更案，預計可在112年可以全部完工。

林欽榮表示，西區門戶計畫經過兩年多的整理，第1階段已經完成；接下來，公園路以東會拓寬人行道、往南到台大醫院、往東將會銜接到行政院。他說，這次地上權不僅是開發，更是會將台北城140年來的歷史放入市議會舊址開發案內的台北城博物館。

而過去台北車站周邊因為有很多大型建設，被嫌棄是萬年工地，如今北門廣場啟用後讓民眾有辦法喘息，是否會擔心西區門戶計畫2階段又影響民眾觀感？林欽榮說明，這些基地動工都不在交通要道上，而也會抓6年內完成西區門戶計畫第2階段所有建設。

財政局長陳志銘報告時表示，該案位於忠孝西路跟中山南路口，共2025坪，招商前屬於舊市議會，而該棟建築物閒置八年，成為登革熱防疫漏洞，2年前才拆除做簡易綠化。

陳志銘說，該案屬於地上權，但因為市場對於地上權反應不佳，因此財政局實施土地租金漲幅設定上限、採行浮動租金及固定租金機制之精神、等讓利，終於今年9月第6次招標成功。

該案設計建築師、大宇建築師事務所建築師黃有良表示，該區分為A基地跟E1E2基地，將分別興建地上27層級17層建築物；A基地做旅館及商業使用，而E1E2基地建築物1至7樓做台北城博物館、其餘為文化觀光設施及辦公室。他說，外觀設計考量到鄰近監察院，將會採取採西洋歷史建築式樣，與監察院意象相容。