翁章梁宣布參選嘉義縣長 跨黨派野百合世代雲集

前農委會副主委翁章梁（右2）辭職投入參選嘉義縣長，25日舉行記者會說明參選理念，並號召野百合學運世代的夥伴包括台中市長林佳龍（左2）、民進黨立委陳其邁（左1）、台大教授范雲（右）舉行跨派系造勢。（記者黃耀徵攝）

2017-10-25 11:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前農委會副主委翁章梁今天召開記者會，宣布角逐嘉義縣長民進黨內初選，不過這場記者會規格一點都不像黨內初選，除了選在台北召開，還邀請了同為野百合時代的老戰友包括台中市長林佳龍、社民黨主席范雲、民進黨立委陳其邁同台，現場媒體雲集。翁章梁說，「參選縣長是我人生命運唯一的路徑！」

而嘉義縣前後任縣長陳明文、張花冠為了推誰接棒喬不攏，前陣子引發軒然大波，翁章梁今天也說，陪著兩位縣長走遍嘉義的每一個角落，也深刻了解到他們的辛勞與用心。學生運動的淬鍊，讓他對台灣的民主充滿信心，十五年的在地深耕，讓他和嘉義的命運緊密連結，參選縣長是他人生命運唯一的路徑。

翁章梁說，身為嘉義子弟，從小他就深刻體會到派系政治對地方的傷害。大學時期，我積極參與學生運動、農民運動，之後加入民進黨，嘉義縣要改變派系惡鬥的宿命，就必須走一條不一樣的道路。這條路，就是政黨政治的道路。要感謝陳明文和張花冠兩任縣長，他們合力完成了「終結派系、清流共治」的艱鉅任務。

曾參與農運，翁章梁表示，台灣加入WTO之後，整體農業經營的環境遭受到極大的挑戰，加上人口老化、氣候變遷等等的許多不利因素影響下，嘉義縣的農業環境愈來愈困難，新時代的嘉義，需要一個可以照顧老農、扶植新農的縣長。

此外，嘉義人口老化嚴重，嘉義縣必須全力配合中央政策，翁章梁說，他就是一位能把嘉義縣打造成老人安心幸福就養的新縣長。

野百合戰友、台中市長林佳龍說，野百合是台灣本土種，象徵純潔，生命力旺盛，在哪裡落地都可以開花。隨著越來越多學運世代投入基層，台灣民主可以更深化。

立委陳其邁也吐槽說，當時翁章梁在野百合時，意氣風發，拿麥克風就不放手，是當時街頭小霸王。學運後，范雲到學校教書、林佳龍到國外念書、他也在醫界聯盟和環保聯盟，野百合種子在各地落地生根。翁章理想沒有任何改變，在基層幫助農民，希望他可以讓嘉義縣美夢成真。

范雲表示，過去她跟翁張都是廣場總指揮，兩人在學運時隸屬不同派系、現在也在不同政黨，不過她認為，台灣民主最堅困的時候，翁章選擇站在威權的對立面，回到家鄉一蹲就是十五年，「翁章是台灣政治需要的人才。」

記者會最後，所有人也在盤子上灑上泥土、灌溉水，象徵野百合世代落地生根，並且牽手喊「翁章梁，加油！」力挺翁章梁參選。

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