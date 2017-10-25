跑道修好又出狀況 立委轟：桃機跑道成停機坪

2017-10-25 11:38

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場南跑道驚傳有裂縫，立委今天在立法院交通委員會質詢時砲聲隆隆。立委鄭寶清批評，機場跑道修理完成沒過多久，如今又發生狀況，質疑監督出問題、施工驗收有問題。

桃機公司董事長曾大仁表示，機場跑道翻修啟用至今2年又8個月，還在廠商保固責任，將會追究。單跑道運轉確實造成一部份飛機起降受影響，但他否認監督出問題，巡場發現狀況，因此必須趕快處理。

立委趙正宇則批評，「桃機滑行道成為停機坪！」跑道關場維修恐導致飛機排隊起降；立委鍾佳濱也批評恐嚴重影響航班。桃機公司董事長曾大仁表示，預計下週三封閉跑道、16小時內完成，影響百餘航班。

桃機公司今天則發布聲明表示，為確保飛航安全，落實預防性維護，目前除每日例行巡檢之外，並於每週集結各單位辦理加強巡檢，近期於南跑道發現細微裂縫約9公尺乘以2公釐，非媒體報導所稱的60公尺。為確保飛航安全，23、24日分別與民航局及航空公司召開協調會議，以期充分溝通並減少對機場營運衝擊。

桃機公司指出，桃園機場目前南北跑道均為柔性跑道，優點為養護時間快速，包括刨除、瀝青鋪面、冷卻等作業，修復時間最長只需16小時，剛性跑道則至少需時15天以上，將與各單位協調施工日期後，妥善規劃施工排程，加上既有的單跑道營運經驗，力求對航班及旅客影響減至最低。

鄭寶清也指出，桃園機場T3航站預定2020完工，目前才剛發包完畢，如何有可能在2年多後完工？對此，曾大仁指出，目前工程第六標33月工期，目標仍是2020年底，但過程中施工環境變動，包括一例一休等新政不一樣。鄭寶清批評，僅說目標「打馬虎眼」。

賀陳旦表示，一方面陸續檢討當然要達成目標，追究相關原因與責任，不會對社會失信。全世界工法管理都有進步，相信招標也要求。鄭寶清質疑，只要一個介面耽誤，其他就跟著耽誤，不要到時一再道歉，要求盡全力督促，賀陳旦說必須訂目標給自己鞭策。