談十九大瞎扯潑酸案 政大教授：都怪小英領導無方

城鄉改造環境保護基金會今舉行記者會，邀請民進黨前主席許信良（右起）、民進黨前立委張俊宏、政治大學外交系教授趙國材、民進黨前立委林濁水與會座談，針對中國剛閉幕的十九大提出不同觀點。（記者黃耀徵攝）

2017-10-25 11:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕海基會前副董事長張俊宏今天召開記者會，評析中共十九大後的台灣觀點，並公開表示盼以民間身份邀請中國領導人習近平訪台。但出席的政大外交系教授趙國材，與談時卻大離題，從新南向政策、開放免簽一路批評到台大潑酸案，認為當世界各國參加中國的「一帶一路」、發展經濟，台灣卻坐井觀天，「越走越窮途末路」；並指「台大男生和男生爭風吃醋是台灣領導人領導無方」。

城鄉改造環境保護基金會今天舉行「十九大後論台灣觀點」記者會，主題為「中國十九大後-求是；兩岸和平對話-求真」，張俊宏並在會中發表聲明，邀請中共總書記習近平蒞臨台灣，「共商亞洲與世界和平」。民進黨前主席許信良、政大外交系教授趙國材、前立委林濁水與資深評論人林深靖等人出席參與對談。

趙國材發言時先是稱讚張俊宏邀請習近平來台共談國事，「很有智慧」。因他認為中華民國與中國大陸糾葛於意識型態，使內戰延長史無前例地久，增加人民不必要的痛苦。

隨後趙國材話鋒一轉，提到現在這個世代，「世界各國都參加21世紀最大的工程－一帶一路」，還有區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），推動經濟發展，「台灣這做了什麼？」趙國材批評，當大家繁榮發展，台灣卻坐井觀天，「越走越像窮途末路」。趙國材認為，從李登輝、陳水扁到小英政府，「南向政策徹底失敗」，造成台灣人民血本無歸，「命逃回來就不錯了」。

趙國材接下來談到台灣現在鼓勵外國人來台灣觀光，「住飯店的都不是中國人」，批評這些不是中國人的外國人，沒有購買力，「讓糕餅店紛紛關門歇業」。批完觀光再批外交，質疑「怎麼可以開放泰國妹免簽呢？」趙國材說，非法移民「都是泰國妹」，有丈夫了又再嫁給台灣人，離婚後把全家大小都帶到台灣來，「讓我們很頭痛啊」。

趙國材也批評國籍法對西藏難民等的修法規劃，質疑「藏傳佛教透過免簽過來」。趙國材也認為台灣社會現況讓他無法接受，「竟然台大會發生男生和男生爭風吃醋的事情」，他認為這是「領導人領導無方」、「上層影響下層」，讓社會一團亂。