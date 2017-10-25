立委提醒「遠航出狀況恐影響官運」 民航局長：盡力要求

2017-10-25 11:05

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查民航局與民航事業作業基金分預算案，立委李昆澤質詢時表示，對於優良的航空公司給予鼓勵、對於飛安狀況有問題或管理不善的則要嚴格督管加強輔導。

針對遠航日前2架飛機擦撞，1架當天恢復放行，1架待料中，且須進行C級檢查，由於尾翼受損，月底進場檢查至少需10天時間，實質檢查做完才能飛行。

李昆澤說，遠航為往返離島主要業者，對於旅客旅行、返鄉權益須完全保障。民航局長林國顯表示，目前遠航8架飛機有6架還能運行，在民航局監控下，近期沒有太多問題。但李昆澤要求預先監管、要有應變措施，若航班有問題應確保飛航順暢。林國顯表示，限縮遠航飛行時數，藉以穩定服務，並已通知立榮、華信等其他國籍航空必要時調借大型飛機支援。

「飛安是零容忍。」李昆澤批評，遠航因多次機械因素、飛機性能導致回航異常或航班異動頻繁，取消班次非常多，九月取消127班，今年一至九月共236班，扣除不可歸責因素仍有149班。林國顯說，遠航一度只有5架飛機可以營運，影響航班，針對日前事故，調查清楚後將給予必要處分，將處以60至300萬元間罰款。

立委林俊憲質詢時則詢問民航法修法內容，林國顯說，除了因應無人機潮流新設條文，也鑒於復興航空停航事件，交委會決議納入民航法檢討，將退場機制明文規範，要求經理人2個月前必須提出完整退場計畫，且須對消費者員工有保障才能申請，否則開罰公司與負責人1000萬至2億元。

林國險也說，財務監理機制也會一直進行，作為預警，異常就要監管，正常而言每半年至1年檢查財報，若有異常則每月檢查。今年三月以來一直要求遠航改善財務、飛安，並按月監理，近3個月比較穩定。

但林俊憲批評，遠航不是誤點就是取消航班，目前僅6架飛機、14顆引擎，都是違反規定，同時九月取消127班。林國顯說，這個月遠航有3架飛機都有狀況，下個月會給班表，十月狀況還好，希望穩健。

交通部長賀陳旦表示，眼前希望投入改善成為轉機，八月起遠航有新飛機加入，對於明年安排時程也有代表改善決心，另一方面上半年飛安確實記錄不好，八九月後比較穩定，維修正常化也希望經營決心，人力充分訓練後彌補上來。國內線部分確實需要遠航。

林俊憲更披露，遠航九月延誤率7.22%，他航只有華信0.61華航0.48，長榮0.1立榮0.03，非常誇張。賀陳旦表示，限縮飛時等於減少收入，也是處罰手段一種。林國顯也說，民航局花了非常多時間與遠航經理部門要求，近期提出KPI指標，將按月檢查，未達就處分。

他提醒，遠航任內有問題將影響官運，林國顯說，只能盡力要求，賀陳旦則說，維修有改進、服務上面再加強。

立委陳雪生則質疑，遠航票價少2成，是因為飛機比較舊？林國顯表示，因遠航減少折舊成本，且8架機齡平均23年，根據營運成本審議，目前有盈餘，可以投入飛機維修讓他更好。