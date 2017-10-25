日韓美妝品仿冒無法可查？立委促警方加強查緝

民進黨立委林俊憲批評，日韓化妝品品質參差不齊，行政單位卻無法可管（記者彭琬馨攝）

2017-10-25 10:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林俊憲今踢爆，少數網購業者看準國內部分日韓進口化妝品未有代理商，以來源不明的劣質產品魚目混珠，低價吸引消費者上門，消費者使用出問題，政府卻無查緝能力，痛批行政單位互踢皮球；刑事局經濟科股長郭百洲強調，若產品為仿冒品，警方將協助相關主管機關進行查緝。

民進黨立委林俊憲與台北市議員王威中上午召開記者會指出，台灣有許多化妝品公司，除在網路上販售日韓化妝品外，也開設實體店鋪，一年營業額上看幾十億，售出的化妝品卻無法辨明真偽。

林俊憲表示，這些網購公司專門鎖定國外品牌、國內未有代理商進口的化妝品，讓消費者無法分辨其產品真偽，化妝品主管機關食藥署又只能查驗重金屬成分，質疑行政單位互踢皮球，造成消費者權益受損卻求助無門，要求政府單位應建立查驗機制，並主動稽查市售化妝品。

衛福部食藥署技正曾素香表示，依據化妝品衛生管理條例，相關產品必須有完整成分標示，進口也需標明代理商名稱，強調若民眾使用後有不良反應，可向地方衛生單位檢舉通報。

經濟部智財局副組長何燦成表示，民眾購買俗稱水貨的化妝品，商標是唯一能辨別產品真偽的指標，若為仿冒品，地方政府即可進行相關查驗，呼籲民眾只要發現仿冒品應立即與保智大隊聯繫，加強查緝。

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