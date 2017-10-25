「共商世界和平」 民進黨創黨元老邀習近平訪台

城鄉改造環境保護基金會25日舉行記者會，邀請前民進黨主席許信良（右起）、民進黨前立委張俊宏、政治大學外交系教授趙國材、民進黨前立委林濁水與會座談，針對中國剛閉幕的十九大提出不同觀點。（記者黃耀徵攝）

2017-10-25 10:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨創黨元老、前海基會副董事長張俊宏今天召開記者會，盼以民間身份，「敬邀習近平總書記蒞臨台灣共商世界和平」。張俊宏也表示前總統陳水扁回應他的呼籲，籲請海峽兩岸領導人互訪，共商兩岸和平穩定架構。不過同席的民進黨大老林濁水認為，以中共十九大報告對台的冷調來看，兩岸領導人會面「短期內不會出現」。

城鄉改造環境保護基金會今天舉行「十九大後論台灣觀點」記者會，主題為「中國十九大後-求是；兩岸和平對話-求真」，張俊宏、前民進黨主席許信良、政大外交系教授趙國材、前立委林濁水與資深評論人林深靖等人出席參與對談。

張俊宏於記者會上發表「恭賀中國十九大圓滿閉幕，敬邀習近平總書記蒞臨台灣共商大亞洲與世界和平大計」之聲明。張俊宏說，台灣人民創造民主，30年前台商與鄧小平一起改變中國、改變世界。如今習總書記為子孫規劃200年的一個中國同行，相信中國若與台灣同行，100年就能完成人類的夢。因此他們對習嚴肅提出口頭邀請，希望看到海峽兩岸領導人在台灣會面，將能直接說服、感動台灣選民，共同創造世界和平。

張俊宏也說，他前些日子拜訪陳水扁，表達此訴求。陳水扁透過LINE回應他的呼籲，發表「本人願誠摯籲請海峽兩岸領導人互訪，共商兩岸和平穩定架構及促進世界永久和平的方案」回應；「現在就等待馬前總統的回應了」。

不過，與會的許信良與林濁水皆表示不同意見。許信良說，他並不適宜支持此聲明，今天出席是支持張俊宏兄奮鬥的一生。許信良認為，十九大對兩岸最重大的意義，在於習近平用「大國領導者的高度和胸襟」面對台灣，非常冷靜理智；而蔡總統也用最理性堅持的態度面對中國大陸，堅持以中華民國憲法和兩岸人民關係調理處理兩岸問題，「兩岸都是理性、堅定的領導者」。

林濁水則說，習近平固然在政治報告裡提到「兩岸領導人會面」，但隻字未提「馬英九」，顯示習近平對馬習會的定義出於大國戰略角度，而非「馬習關係」。林濁水認為，以十九大報告對台的冷調與合理性而言，兩岸領導人會面「只能當作長遠目標」，不可能在短期間出現。此推論不在於針對政黨或個人，「機會都是有的」。