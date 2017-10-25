十九大對台冷處理 林濁水：蔡總統自我期許太高太急

林濁水表示，中共總書記習近平政治報告中對台態度「比外界揣摩得更冷處理」，顯示出北京對台沒有急迫感。（記者黃耀徵攝）

2017-10-25 10:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共十九大昨閉幕，民進黨大老、前立委林濁水今天表示，中共總書記習近平政治報告中對台態度「比外界揣摩得更冷處理」，顯示出北京對台沒有急迫感；林濁水並認為，相對而言，總統蔡英文急切希望建立兩岸往來模式，「自我期許太高」，和北京的調性不容易接上，他認為沒有必要。

城鄉改造環境保護基金會今天舉行「十九大後論台灣觀點」記者會，主題為「中國十九大後-求是；兩岸和平對話-求真」，海基會前副董事長張俊宏、民進黨前主席許信良、政大外交系教授趙國材、前立委林濁水與資深評論人林深靖等人出席參與對談。

林濁水於會前受訪時評析十九大後的兩岸現況。林濁水分析，十九大政治報告對台灣的態度，以「反獨重於促統」作為基調；而十八大時曾提及的和平協議與軍事互信機制等內容都消失，顯示北京此次對台灣提出的是原則性態度，而非具體政策，對台政策在整個中國國家總體政策裡，「比重也加以降低」，顯示北京對台並沒有急迫感。

林濁水指出，十九大前，兩岸涉台學者、甚至部分美國學者一面倒認為北京會祭出強烈措施，例如武統或統一法，不過習近平完全不理這些揣測，以「比大家揣摩得更冷處理」的調性處理對台問題。

林濁水認為，在這樣的情形之下，蔡總統相當急切希望建立兩岸往來模式，「期待太過急切」，和北京的調性不容易接上。林濁水說，馬政府號稱與北京最好的八年之中，都沒有出現清楚穩定的模式，如今連模式都沒有，還有蔡習會的想像，希望達到馬總統做不到的，他認為「自我期許太高」，沒有必要。而習近平在報告中提到馬習會，就顯示馬習會是了不得的事情，「了不得的事情不會太頻繁發生」。

林濁水也說，兩岸「雙方都在摸著石子過河」，有些揣測指出因北韓問題，可能使中美共管台灣，但美國已經明確說不會有第四公報，而對北京來說，與美國合作有其必要性，但是南海爭議的緊張比過去「有過之而無不及」。他認為北京對對華盛頓的關切，說不定比對台灣還多。