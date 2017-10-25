馬、連批綠否定開羅宣言 點名「兩人」是外行

2017-10-25 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕為了鞏固藍營基本盤，國民黨今天舉行「抗戰勝利暨台灣光復七十二週年紀念大會」，前總統馬英九、前黨主席連戰、吳伯雄與現任黨主席吳敦義等藍營大老與會，馬、連兩人同聲批判綠營人物否定開羅宣言做為中華民國收復台灣的國際法效力，馬英九並直接點名前副總統呂秀蓮、前教育部長杜正勝根本就是「外行」。

連戰表示，2019年的課綱要把開羅會議、波茨坦會議、舊金山和約等歷史內容全部刪除，這些都是台灣光復的國際法基礎，如果真的被刪除，根本就是掩耳盜鈴、自欺欺人。

連戰還說，現在的政府應該拿出宏觀的眼界與魄力，像這幾天中共十九大提出政策遠景為例，但反觀政府給大家的遠景在哪裡？如何達到？他希望執政當局可以重新找回兩岸關係和平的鑰匙，提供人民福祉，而過去國民黨執政在兩岸關係的努力，相信所有民眾都心知肚明。

馬英九表示，當年台灣光復，所有台灣人民都恢復中華民國國籍，政府在台灣徵稅、徵兵，還選舉出制憲國大代表，一切就是因為「開羅宣言」，其中明文日本竊據中國包括台灣等領土，都應歸還中華民國，這些內容也成為後來的波茨坦公報內容，日本天皇宣布投降時，也宣稱接受波茨坦公報內容，但近十多年來，總是有人說「開羅宣言」不是條約，包括前副總統呂秀蓮、前教育部長杜正勝等人，他強調，所謂條約不一定名稱就是條約，可以是公約、宣言，有十多種名稱，所有國際社會都「開羅宣言」承認是條約，否定的人都是「外行」。

馬英九並強調，一八九五年「馬關條約」生效後，日本軍團登陸，在台灣遭遇強烈抵抗，台灣人民至少死了十萬以上，約佔三％居民，因此今天要提對日抗戰，應該先從台灣開始，絕對不能忽略台灣的抗戰先賢先烈。

吳敦義則表示，大家要效法先賢先烈精神，熱愛中華民國，建設台、澎、金、馬，讓所有地方都風調雨順、國泰民安，更重要的是要恢復過去兩岸和平穩定發展的情況，使中華民國台灣成為人間樂土、生活樂園，這是紀念光復節的重大精神與任務。

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