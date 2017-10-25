劉結一接掌國台辦 上任後恐加強「打壓台灣」

2017-10-25 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大昨閉幕，並正式選出新一屆中央委員，新任中共中央台辦、國台辦副主任的劉結一，並可能接任張志軍成為新任國台辦主任，而學者認為，未來劉結一若成為國台辦主任，對台打壓強度會更高。

綜合媒體報導，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌指出，劉結一明年接掌國台辦應該非常肯了，此次人事異動也顯示，中國將更著重以國際戰略角度打壓台灣，對台關係也將更加強硬

劉結一歷任外交部國際司、軍控司，曾派駐聯合國擔任特命全權大使，並且熟悉聯合國和國際組織運作，未來台灣的國際空間可能受到更大壓力。