田弘茂未出席 內政委員會一度喊停

2017-10-25 10:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今邀陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂等報告業務概況，因田未出席，國民黨立委黃昭順等要求會議休息，等田到場再繼續；民進黨立委們則主張海基會董事長屬無給職，過去都是兩岸簽署協議、會談前後才出席。最後會議主席鄭天財裁示休息，會議一度中斷後恢復。

內政委員會今召開會議，並排定邀請陸委會主委張小月、海峽交流基金會董事長田弘茂等率部會所屬報告業務概況，但田弘茂今未出席會議。

國民黨立委黃昭順、曾銘宗、林麗蟬等於發言時，陸續主張田弘茂應出席報告經費運用狀況、未來如何因應兩岸關係等，而主張會議應先休息，同時趕緊聯繫田弘茂到場候，才適合繼續召開。

黃昭順則表示，過去民進黨在野時，時任立委賴清德曾強應要求海基會董事長出席，立委柯建銘更曾提案譴責藐視國會，如今田弘茂也沒出席，若持續不來，國民黨也將比照抗爭到底。

民進黨立委賴瑞隆、趙天麟、Kolas Yotaka及姚文智等，則主張過去在海基會董事長恢復無給職後，都是在兩岸有重大協議簽署、會談前後，才會赴立院列席報告，希望能繼續開會，先讓其他單位進行報告。

親民黨立委陳怡潔則表示，現階段海基會被視為雞肋單位，不如先讓陸委會主委張小月等人先報告，並同時聯繫田弘茂出席。

最後，會議主席鄭天財，裁示會議休息協商，並請聯繫海基會董事長出席。休息期間，國民黨與民進黨立委們一度產生口頭爭執，所幸衝突未擴大，並陸續開始商談預算解凍事宜後，隨即恢復開會。