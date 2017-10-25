換新血？中共204名中央委員出爐 126名新晉委員

中共19大昨天選出第19屆中央委員會共204名委員，其中126人為新面孔。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨天選出第19屆中央委員會共204名委員，其中126人為新面孔，在這名單之中包括不少高層將領，但現任中央軍事委員會中，有多名成員沒有上榜。
中國官媒《新華社》昨天公布中國共產黨第19屆中央委員會委員名單，204名委員當中，中銀監主席郭樹清、中證監主席劉士余屬於金融系統，湖北省委書記兼農行董事長蔣超良也晉身中央委員，值得一提的是，這3人都被視為人行行長周小川的接班人選。
新任的中央委員中，有126名新晉委員，包括名單中唯一的涉台官員、國務院台灣事務辦公室副主任劉結一，被視為接替張志軍出掌國台辦的熱門人選。
新晉委員中，也出現多名軍方將領，包括：中央軍委的聯合參謀部參謀長李作成、政治工作部主任苗華、裝備發展部部長李尚福以及紀律檢查委員會書記張升民、南部戰區司令員袁譽柏、西部戰區司令員趙宗岐、北部戰區司令員李橋銘、中部戰區司令員乙曉光、陸軍司令員韓衛國、海軍司令員沈金龍、空軍司令員丁來杭以、火箭軍司令員周亞寧等人。
（204名） （按姓氏筆畫為序排列） 乙曉光 丁來杭 丁學東 丁薛祥 于偉國 于忠福 萬立駿 習近平 馬飚（壯族） 馬興瑞 王寧（武警） 王軍 王勇 王晨 王毅 王小洪 王玉普 王正偉（回族） 王東明 王東峰 王爾乘 王志民 王志剛 王滬寧 王國生 王建軍 王建武 王曉東 王曉暉 王家勝 王蒙徽 尤權 車俊 尹力 巴音朝魯（蒙古族） 巴特爾（蒙古族） 艾力更·依明巴海（維吾爾族） 石泰峰 布小林（女，蒙古族） 盧展工 白春禮（滿族） 吉炳軒 畢井泉 曲青山 朱生嶺 劉奇 劉雷 劉鶴 劉士余 劉萬龍 劉奇葆 劉國中 劉國治 劉金國 劉結一 劉振立 劉家義 劉賜貴 劉粵軍 齊扎拉（藏族） 安兆慶（錫伯族） 許勤 許又聲 許達哲 許其亮 阮成發 孫志剛 孫金龍 孫紹騁 孫春蘭（女） 杜家毫 李屹 李希 李斌（女，國家機關） 李強 李幹傑 李小鵬 李鳳彪 李玉賦 李傳廣 李紀恒 李克強 李作成 李尚福 李國英 李橋銘 李曉紅 李鴻忠 李錦斌 楊學軍 楊潔篪 楊振武 楊曉渡 肖捷 肖亞慶 吳社洲 吳英傑 吳政隆 邱學強 何平（解放軍） 何立峰 應勇 冷溶 汪洋 汪永清 沈金龍 沈曉明 沈躍躍（女） 沈德咏 懷進鵬 宋丹 宋濤 宋秀岩（女） 張軍（國家機關） 張又俠 張升民 張慶偉 張慶黎 張紀南 張國清 張春賢 張曉明 張裔炯 陸昊 陳希 陳武（壯族） 陳豪 陳文清 陳吉寧 陳全國 陳求發（苗族） 陳寶生 陳潤兒 陳敏爾 努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族） 苗圩 苗華 茍仲文 范驍駿 林鐸 尚宏 金壯龍 周強 周亞寧 鄭和 鄭衛平 鄭曉松 孟祥鋒 趙樂際 趙克志 趙宗岐 郝鵬 胡和平 胡澤君（女） 胡春華 鹹輝（女，回族） 鐘山 信春鷹（女） 侯建國 婁勤儉 洛桑江村（藏族） 駱惠寧 秦生祥 袁家軍 袁譽柏 袁曙宏 聶辰席 栗戰書 錢小芊 鐵凝（女） 倪岳峰 徐麟 徐樂江 徐安祥 高津 郭聲琨 郭樹清 唐仁健 黃明 黃守宏 黃坤明 黃樹賢 曹建明 龔正 盛斌 雪克來提·扎克爾（維吾爾族） 鄂竟平 鹿心社 諶貽琴（女，白族） 彭清華 蔣超良 韓正 韓衛國 韓長賦 傅政華 謝伏瞻 樓陽生 蔡奇 蔡名照 雒樹剛 黎火輝 潘立剛 穆虹 魏鳳和
中國共產黨第十九屆中央委員會委員名單：
（204名）
（按姓氏筆畫為序排列）
乙曉光 丁來杭 丁學東 丁薛祥 于偉國 于忠福 萬立駿 習近平 馬飚（壯族） 馬興瑞 王寧（武警） 王軍 王勇 王晨 王毅 王小洪 王玉普 王正偉（回族） 王東明 王東峰 王爾乘 王志民 王志剛 王滬寧 王國生 王建軍 王建武 王曉東 王曉暉 王家勝 王蒙徽 尤權 車俊 尹力 巴音朝魯（蒙古族） 巴特爾（蒙古族） 艾力更·依明巴海（維吾爾族） 石泰峰 布小林（女，蒙古族） 盧展工 白春禮（滿族） 吉炳軒 畢井泉 曲青山 朱生嶺 劉奇 劉雷 劉鶴 劉士余 劉萬龍 劉奇葆 劉國中 劉國治 劉金國 劉結一 劉振立 劉家義 劉賜貴 劉粵軍 齊扎拉（藏族） 安兆慶（錫伯族） 許勤 許又聲 許達哲 許其亮 阮成發 孫志剛 孫金龍 孫紹騁 孫春蘭（女） 杜家毫 李屹 李希 李斌（女，國家機關） 李強 李幹傑 李小鵬 李鳳彪 李玉賦 李傳廣 李紀恒 李克強 李作成 李尚福 李國英 李橋銘 李曉紅 李鴻忠 李錦斌 楊學軍 楊潔篪 楊振武 楊曉渡 肖捷 肖亞慶 吳社洲 吳英傑 吳政隆 邱學強 何平（解放軍） 何立峰 應勇 冷溶 汪洋 汪永清 沈金龍 沈曉明 沈躍躍（女） 沈德咏 懷進鵬 宋丹 宋濤 宋秀岩（女） 張軍（國家機關） 張又俠 張升民 張慶偉 張慶黎 張紀南 張國清 張春賢 張曉明 張裔炯 陸昊 陳希 陳武（壯族） 陳豪 陳文清 陳吉寧 陳全國 陳求發（苗族） 陳寶生 陳潤兒 陳敏爾 努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族） 苗圩 苗華 茍仲文 范驍駿 林鐸 尚宏 金壯龍 周強 周亞寧 鄭和 鄭衛平 鄭曉松 孟祥鋒 趙樂際 趙克志 趙宗岐 郝鵬 胡和平 胡澤君（女） 胡春華 鹹輝（女，回族） 鐘山 信春鷹（女） 侯建國 婁勤儉 洛桑江村（藏族） 駱惠寧 秦生祥 袁家軍 袁譽柏 袁曙宏 聶辰席 栗戰書 錢小芊 鐵凝（女） 倪岳峰 徐麟 徐樂江 徐安祥 高津 郭聲琨 郭樹清 唐仁健 黃明 黃守宏 黃坤明 黃樹賢 曹建明 龔正 盛斌 雪克來提·扎克爾（維吾爾族） 鄂竟平 鹿心社 諶貽琴（女，白族） 彭清華 蔣超良 韓正 韓衛國 韓長賦 傅政華 謝伏瞻 樓陽生 蔡奇 蔡名照 雒樹剛 黎火輝 潘立剛 穆虹 魏鳳和