換新血？中共204名中央委員出爐 126名新晉委員

中共19大昨天選出第19屆中央委員會共204名委員，其中126人為新面孔。（彭博）

2017-10-25 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨天選出第19屆中央委員會共204名委員，其中126人為新面孔，在這名單之中包括不少高層將領，但現任中央軍事委員會中，有多名成員沒有上榜。

中國官媒《新華社》昨天公布中國共產黨第19屆中央委員會委員名單，204名委員當中，中銀監主席郭樹清、中證監主席劉士余屬於金融系統，湖北省委書記兼農行董事長蔣超良也晉身中央委員，值得一提的是，這3人都被視為人行行長周小川的接班人選。

新任的中央委員中，有126名新晉委員，包括名單中唯一的涉台官員、國務院台灣事務辦公室副主任劉結一，被視為接替張志軍出掌國台辦的熱門人選。

新晉委員中，也出現多名軍方將領，包括：中央軍委的聯合參謀部參謀長李作成、政治工作部主任苗華、裝備發展部部長李尚福以及紀律檢查委員會書記張升民、南部戰區司令員袁譽柏、西部戰區司令員趙宗岐、北部戰區司令員李橋銘、中部戰區司令員乙曉光、陸軍司令員韓衛國、海軍司令員沈金龍、空軍司令員丁來杭以、火箭軍司令員周亞寧等人。