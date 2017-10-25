習近平一中依然強硬 張小月：堅持立場、捍衛民主

2017-10-25 09:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕十九大昨閉幕，中共總書記習近平於一中原則上維持強硬。陸委會主委張小月受訪表示，習基調與過去一樣，就是兩面手法，但台灣方面仍有立場與堅持，就是中華民國是主權國家，並捍衛得來不易的自由民主。

張小月於今天出席立法院內政委員會，會前受訪時，媒體問張，十九大閉幕後，習近平重申六個任何，維持一中原則且態度強硬。張小月答道，習的基調與過去一樣就是兩面手法，但兩岸問題，必須要兩岸雙方一起共同努力。

張小月說，台灣有自己的立場與堅持，一為中華民國是主權國家，並捍衛得來不易的自由民主，為台灣人民保留未來的選擇權，但另一方面，有非常大的善意與彈性，就是蔡總統所言的「兩個不會、兩個不變」。

媒體也問亞太基金會董事長許信良提及中國崛起、美國沒落對台灣的影響。張小月表示，中國力量的增長不代表美國的衰退，尤其美國在亞洲太平洋地區仍堅守承諾，在此美國積極維持亞太地區和平穩定與安全。

張小月說，若中國要成為現代化且受人尊敬的國家，有很多價值面的東西須努力，要負責任、捍衛地區和平穩的安全，且美國於軍事經濟及科技方面，仍被認為非常有影響力，也未見其在亞洲地區有任何退卻。

另，對於中共十九大黨代表盧麗安日前表示想來台探親，更強調希望陸委會不阻撓，張小月表示中國大陸人士來台都有相關法令，有內政部主持、陸委會參加的聯審機制，會依相關法令規定處理。