中國進入「習獨裁時代」？ 專家指這3人是關鍵因素

中國是否進入「習獨裁時代」？今日選出的中央政治局常委將被視為是習近平2022年交棒與否的重要指標。（美聯社）

2017-10-25 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨日閉幕，「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入中共黨章，成毛澤東之後，首位還在世時就把自己名字列進黨章的中共領導人，而今日選出的中央政治局常委將被視為是習近平2022年交棒與否的重要指標。

根據英國《衛報》報導，美國國務院前亞太助卿謝淑麗（Susan Shirk）認為，習近平是否會演出獨裁戲碼，得看今日出爐的中央政治局委員名單，今日公布的中央政治局常委中，若有陳敏爾、胡春華、張慶偉3人之一，顯示習近平可能在2022年如期下台；若名單中無明顯接班人，代表習近平打算無限期獨裁。不過謝淑麗斷言：「我準備稱呼他為『獨裁者』，我等著看。」

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）觀察中共19大之後表示：「5年前我曾說他是鄧小平以來中國最強大的領導人，但是我錯了，他現在是毛澤東以來最強大的領導人。」

美國知名中國政治觀察家畢夏普（Bill Bishop）則指出，習近平治國思想的誕生，證實了習近平擁有罕見的權力與聲望，「代表習已堅不可摧，挑戰他就是挑戰黨，而你們絕對不想跟黨作對」。