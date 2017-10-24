轉任閣揆仍支持特赦阿扁？ 賴清德：我個人支持

2017-10-24 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德過去在台南市長任內，曾表態支持特赦前總統陳水扁。今天（24日）在立法院備詢時，賴清德再度回應表示，他個人仍支持特赦。

綜合媒體報導，民進黨立委許智傑在質詢時提到，賴清德過去支持赦扁，如今轉任行政院長，是否堅持原來的主張？賴清德表示，「我個人支持」。

許智傑則說，他過去提過特赦阿扁的三部曲，可以從民進黨全代會提案通過、立法院修法，並經過總統府特赦，許智傑也提出可以用總統大赦的方式進行。賴清德則說，這部分屬於總統職權，他給予尊重。