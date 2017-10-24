從「南鐵」舌戰到「南美」 藍委不敵賴神

2017-10-24 20:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳學聖質詢行政院長賴清德時，從賴於台南市長任內的南鐵東移案質詢到台南美術館案，但賴不甘示弱，連番搶話反駁，讓陳難以招架，還一度將「熱蘭遮城」口誤為「熱遮蘭城」，遭賴當場糾正。所幸兩人於尾聲互讚「暖男」，會後更握手言和。

九局上半，陳學聖以南鐵東移案開砲。陳播放自救會長陳致曉之影片，質問賴清德是否曾說在台灣抗爭不可能成功，嗆「看過去的大埔事件，房子拆了、人死了，你們家要這樣子嗎？」但遭賴當場嚴正否認「探望時從未說過這樣的話」。

賴揆解釋，當時是在某年端午節去探望民眾，因他知道陳致曉父母年紀大，但許多抗爭者將老人家放在前面接受抗爭壓力，久而久之形成憂鬱症；陳學聖聞之，立即追問是否可回到地下化舊案，並舉辦行政聽證。

賴反問「您是資深委員，要回到舊案看可能嗎？且該案從未定案過！」陳也舉桃園市鐵路高架化轉地下化案例質疑，質問「為何一個暖男市長轉變如此大？」賴則反擊「若他們方案拆的房子少，為何行政院不核定？」

由於兩人一來一往苦無結論，陳學聖改戰台南市立美術館一案，表示當初他會凍結該案8000萬元預算，是因好大喜功。賴揆聞之，搶答指陳的凍結無理，表示陳不了解台南人爭取了60年，怎會用好大喜功來形容。

陳接著說，美術館定位不明、館長遴選紛爭不斷，更糟的是財務欠佳，每年僅有1800萬元購買館藏；賴反駁若對台南不了解不宜發此言，這是台南市民共同心願，且有藝術家自願捐贈作品作為館藏，而他就是不願照單全收館長人選，才有風波。

陳學聖強調他並非不了解、不支持台南，因此才在「文化資產保存法」修法時，還特地為「熱遮蘭城」...。陳話尚未說完，賴清德立刻插話糾正是「熱蘭遮城」，並表示他非常尊重陳的專業與理性，並讚陳也是「暖男」。

最後賴清德、陳學聖兩人就此議題持續唇槍舌劍一陣子後，陳見質詢時間剩餘不多，便趕緊質詢其他議題，雙方的劍拔弩張也隨之緩和下來。院會散會後，賴、陳兩人互相握手致意、溝通許久，化解了緊張的對峙氣氛。