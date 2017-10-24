泰國26日舉行國葬 國人赴泰商旅注意禮俗

2017-10-24 19:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國將於週四（26）舉行泰國國王蒲美蓬的國葬典禮。外交部今天發布領務訊息提醒赴泰國人，注意當地禮俗慣例，並避免議論泰國皇家事務。

泰國國王蒲美蓬於去年10月13日辭世，停靈於大皇宮接受國內外民眾悼念，泰國將於10月26日舉行國葬典禮。外交部今晚發布領務訊息，提醒國人赴泰商旅時，應特別注意泰國國殤哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施外，旅泰期間言行舉止亦應符合當地禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

泰國觀光局公布的10月份遊客須知指出，當日便利商店、銀行、購物商城、各大景點與主題樂園營業時間均有調整，包括多項全天不營業者。該須知也指出，外國遊客仍有穿著自由，但建議以黑色或素色服裝為主。

根據新媒體「VISOIN THAI」報導，最近這段時間，在泰國隨處可見人們在公眾場合製作「檀木花」（ดอกไม้จันทน์ / Dok Mai Chan） ，作為對已故泰王拉瑪九世蒲美蓬的祝福。檀木花是泰國喪禮中必備物品之一，人們會在火葬前會先將檀木花放在棺木底下，表示哀悼與送別。該報導也引述退休泰國文化部官員Samart Chansoon的說明，介紹檀木花本身象徵對死者的尊重，「檀木花給我們最後一次與他們道別的機會。」

領務訊息也指出，國人在泰國境內倘遇急難需要協助，可撥打我駐泰國代表處緊急聯絡電話：（+66）81-6664006（泰國境內請直撥：081-6664006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

另，泰國經貿辦事處日前也公告指出，26日當天將停止對外提供所有領事事務服務。