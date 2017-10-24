「還我七天假」連署 政院明召開協作會議

2017-10-24 19:16

〔記者李雅雯／台北報導〕勞工團體工鬥日前在公共政策網路參與平台上發起「還我七天假」連署，獲得民眾附議數超過應有門檻，內政部將在明天（25日）由政務委員唐鳳召開協作會議，討論後續政策方向。

工鬥成員陳姳臻指出，明天協作會議上期待政府可以對於提案《國定假日法》做出承諾，「告訴我們要或不要和怎麼執行」。陳姳臻表示，修訂國定假日天數，目的就是在降低台灣勞工的工作時數，「降工時」是總統蔡英文的承諾，七天假要被保留，國定假日要增加，讓台灣勞工不要再過勞。