中共黨媒：一國是目的 兩制是過程

中共黨媒今天刊文指出，中共19大報告再提對香港「全面管治」，是因為「一國兩制」的「一國」才是目的和基礎，「兩制」是過程和手段。「主權與治權不可分割」是北京核心觀點。（路透）

2017-10-24 18:33

〔中央社〕中共黨媒今天刊文指出，中共19大報告再提對香港「全面管治」，是因為「一國兩制」的「一國」才是目的和基礎，「兩制」是過程和手段。「主權與治權不可分割」是北京核心觀點。

中共第19次全國代表大會報告中提及，「要全面準確貫徹『一國兩制』方針，牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對香港、澳門全面管治權，深化內地和港澳地區交流合作，保持香港、澳門繁榮穩定。」

近日不少港媒和外媒在討論「全面管治權」是什麼意思。

人民日報海外版旗下時政解讀媒體俠客島今天刊文指出，「一國兩制的框架最初創立，是為了解決台灣問題的。」

文章指出，1983年，當時中共領導人鄧小平談到此事時說，「祖國統一後，台灣特別行政區可以有自己的『獨立性』，包括司法獨立、擁有軍隊（不能構成威脅）、大陸不派行政人員去台等。首先應用於香港問題後，則根據憲法和基本法規定，相應進行授權規定。」

文章指出，「一國兩制」政策從提出起，「『一國』就是目的和基礎，『兩制」則是過程和手段」。

文章還反駁，「『一國兩制』理所當然是『一國兩治』」的說法，並指出，「主權與治權不可分割，始終是北京堅持的核心觀點」。

文章說，「50年不變，不等於50年放任不管」。