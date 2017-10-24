被指「違法兼職而離開台大的電視名嘴」 彭文正今出庭反擊

2017-10-24 19:17

〔記者溫于德／台北報導〕政論節目主持人彭文正，日前指控台大新聞研究所前所長、NCC委員的洪貞玲涉嫌圖利自身以獲升等後，遭反批是「違法兼職而離開台大的名嘴」；他不滿名譽受損，怒告瀆職與加重誹謗罪，民事方面，則要求200萬元賠償並登報道歉。刑事偵查結果尚未出爐；至於民事方面，彭親自出庭時仍認為名譽受損，堅持索賠。

早有準備的彭稍早現身時反擊，「違法」二字必須依據法律而非評論觀點，且對台大教授而言，更屬名譽上嚴重傷害，且被告提到「因違法兼職而辭職」更是以「因果」關係羞辱原告；再者，被告大學攻讀台大法律系，後再於美國賓州大學取得傳播學博士學位，並於研究所開設「新聞倫理法規」相關課程，均顯示其無推託空間。

彭最後說，洪從無和解意願也不出庭，又在答辯狀中狡稱「原告（指彭文正）自知理虧而離職」，均與實際狀況不符，因而請法官衡量被告犯後態度。

洪的律師仍否認不法，要求駁回原告訴訟；前次開庭則稱，所有言論均是對原告惡意誹謗所作的「自衛、自辯」反應，屬善意發表言論行為。

法官最後諭知全案下月24日宣判。

全案起因於，彭曾指洪於103年提升等案時，欲從副教授升等教授，但決定教評會人選時違法，雖通過系上初審，最終遭社科院抓包而打回票，且洪再向教育部提出訴願後同樣敗訴；而他則在相關會議上為此與洪爭吵，因而寫下不同意見書。

洪則透過臉書發文提到，「前同事、違法兼職而離開台大的電視名嘴」反駁彭指控，並強調，雖身兼所長，但教評會委員人選並非其能決定之權限，況且，外審委員名單同樣非系所行政主管或當事人所能影響。