同一旅館多次抓到吸毒 柯Ｐ：一定把分局長拔掉

台北市長柯文哲再出狂語，針對有旅館涉毒，揚言如果同一地點一再出問題，「一定把分局長拔掉」！圖為柯文哲今天出席北投哇哈哈互助家庭啟用儀式時受訪。（記者陳志曲攝）

2017-10-24 18:32

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報，觀傳局、警察局報告，中山區有1家旅館違規營業、有2家涉毒趴，經過市府及警方密集臨檢、聯合稽查及搜索，如今已拉下鐵門；柯文哲卻充滿懷疑說「你都不曉得真的假的」，旅館稱不知吸毒「除非你認為市長智商不到70」；他還揚言，如果同一地點出過好幾次問題，「我一定把分局長拔掉」！

台北市警局統計，103年至106年6月間查獲毒品案件數前6高的旅館業者，分別在中山區3家，北投、內湖、南港區各1家。其中，北投、內湖區2家汽車旅館今年已歇業；中山區3家旅館，A旅館是未經許可營業，B、C旅館是查獲毒品，經過每週強力臨檢、聯合稽查、裁罰，3家均拉下鐵門規避警方臨檢，但未能實際查知是否仍營業。

但柯文哲滿臉狐疑地反問，鐵門拉下來，裡面是否在營業，「你都不曉得真的假的」？他說，社會一定有黑暗面，但不能讓他們「大搖大擺」，「太囂張了」 ，如果抓到好幾次，「這就是有問題啊」！

他還指稱，開車到汽車旅館內吸毒，哪有辦法？但同一地點出過好幾次問題，「我一定把分局長拔掉！這個先講好，太明顯這個真的不行。」

稍後觀傳局補充說明，9、10月深夜臨檢共稽查6次，並對A旅館裁罰30萬元、C旅館罰10萬元，也會配合市警局稽查，如今旅館櫃台表示已沒有營業項目，後續會配合相關單位加強查察。

未料，柯文哲答腔，9月9日警方持搜索票，旅館搜出16名嫌犯在7房間開毒品派對，旅館說不知道，「你當我是白癡是不是，這就太明顯了，這樣子的旅館就應該要殲滅、關掉，要合理，不要睜眼說瞎話。」

柯文哲重述，要建立常識可以治理的國家，「除非你認為市長智商不到70」，不要太過分；他知道社會有黑暗面，但分局長說不知道，難道就認了嗎？