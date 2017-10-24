中國拓朋友圈 19大台媒慘遭邊緣化

中國共產黨第19次全國代表大會吸引全球3000多名記者報名採訪，境外記者占6成左右。（中央社）

2017-10-24 18:00

中共19大現場側記

中共19大今天落幕，回顧過去7天，常見非洲記者成群穿梭會場，獲得提問機會的媒體也「一帶一路化」。（中央社）

〔中央社〕中共19大今天落幕，回顧過去7天，常見非洲記者成群穿梭會場，獲得提問機會的媒體也「一帶一路化」。隨著中國拓展「朋友圈」，未獲太多提問機會的台媒在19大中慘遭邊緣化。

中國共產黨第19次全國代表大會吸引全球3000多名記者報名採訪，境外記者占6成左右。報名採訪19大的台媒記者總數不過數十人，數量原本就不多；頂著東方面孔，能見度更不如「勢力」愈來愈龐大的非洲、中東記者。中共19大頭兩天在人民大會堂的開幕式、分組討論開放採訪，接下來進入4天閉門討論階段。在此期間，大會安排媒體參加在新聞中心舉行的記者招待會，或不同領域中共黨代表參加的集體採訪。對台媒來說，這些活動設定的主題無法改變。如果要增加新聞曝光度，勢必得問涉及台灣的內容。但這麼多天下來，記者招待會或集體採訪的主持人都沒有點到台媒發問。即使是22日晚間吸引眾多台媒到場的「中國特色強軍之路邁出堅定步伐」集體採訪，也不例外。這場採訪是19大期間唯一與軍事主題相關的活動，還有曾駕駛轟6轟炸機赴西太平洋訓練的共軍飛行員出席，頗具話題性。但一小時下來，9個問題，2/3被陸媒和港媒包辦，剩餘問題被杜拜、義大利和日本記者瓜分走。任憑多名台媒記者手舉得再高，都沒有被主持人選中。這種情況在19大期間由正副部級官員出席的記者會上屢見不鮮。中國大陸境內媒體占了發問大宗，特別是官媒；巴基斯坦、緬甸等「一帶一路」沿線國家媒體發問愈來愈多。相較之下，台媒即使有意發問，也有如被「打入冷宮」。但台媒並非完全沒有提問機會。18日開幕當天，台籍中共19大代表盧麗安在「黨代表通道」回答台媒提問時，以閩南語說出「愛台灣當然也可以愛大陸」。19日代表團討論開放採訪日，中共上海市委書記韓正也在問答環節回應台媒，大讚台灣小吃味道「好極了」。只不過，中共19大記者招待會較18大增加兩場，官員總計回應超過100個問題，卻沒有一個是台媒提出。中國中央電視台評論指中共黨代會「更加開放、透明」，但在台媒心中，感受只有圈圈叉叉。