政黨法協商 「補助款門檻」朝野未獲共識

2017-10-24 17:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今針對「政黨法草案」進行朝野協商，雖然朝野立委因政黨補助款門檻要從得票率3.5%降成3%或2%等多數條文未獲共識，而保留至院會協商。部分達成共識的條文，則包含政黨連續4年未依法推薦候選人參選公職，將可廢止其備案。

民進黨立委姚文智今擔任內政委員會朝野協商會議主席，就「政黨法草案」進行朝野協商，就攸關政黨補助款得票率門檻、條文內政黨定義、政黨名稱訂定條件等上次未獲共識之條文，進行朝野協商。

現行法規規定，政黨在最近一次全國不分區及僑外立委選舉得票率，若得票率逾3.5%以上，始得獲得政府編列之年度預算補助，朝野就此條款雖皆有降低門檻，以利小黨存續之共識，但就要降低多少各有主張。

立法院時代力量黨團總召徐永明認為，此條款是考量小黨、新興政黨有機會進一步發展，因此提案得票率2%以上就可領取補助款；親民黨團幹事長陳怡潔主張，親民黨團主張門檻降至3%，這是支持小黨的具體做法。

列席的內政部長葉俊榮表示，補助門檻要降到2%或3%皆有其道理，但降低門檻是「無知之幕」無從得知下次選舉會怎樣，內政部支持降至2.5%，若以補助新台幣50元，以獲得30萬票來算，每年每1政黨須補助1500萬元。

民進黨立委陳其邁認為，降至2.5%是讓政黨政治更多元，但希望在相關條文中賦予更多責任及配套；國民黨立委黃昭順則主張，降至2.5%她還是有些意見，在國家負債如此多情況，是否還要補助這麼多。

由於朝野立委難以就政黨補助款門檻達成共識，主席姚文智裁示該條文保留至院會協商。

另外，葉俊榮解釋，國內各級選舉幾乎都是4年一度，因此，政黨若連續4年未召開黨員大會或黨代表大會，以及連續4年未推薦候選人參與公職人員選舉，將可廢止其備案。對此，朝野立委皆表示無異議，並成功達成共識。