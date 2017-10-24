從地方到中央都掌握...「習家班」勢力成形

有媒體分析，總書記習近平人馬都當上中央委員，從地方到中央勢力都有人馬，「習家班」儼然成形。（歐新社）

2017-10-24 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會今天閉幕，也選出新一任中央委員及候補委員，有媒體分析，總書記習近平人馬都當上中央委員，從地方到中央勢力都有人馬，「習家班」儼然成形。

根據《中央社》報導，此次當選中共中央委員的名單中，被外界認為入常大熱門的習家班陳敏爾，可望晉升政治局委員，即使不能入常，應能以重慶市委書記之尊，成為習家班在政治局的要角。

報導指出，中國4個直轄市中，習家班人馬可望掌握3個，被視為習家班的地方諸侯，包括中共江蘇省委書記李強、湖南省委書記杜家毫、雲南省委書記陳豪、吉林省委書記巴音朝魯、山西省長樓陽生、江西省長劉奇、陝西省長胡和平、內蒙古自治區主席布小林等人，全數晉級中央委員，這些人可視為習近平地方的鐵衛軍。

除了地方，習近平的人馬也散布在中央，如首席經濟顧問、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴、中共中央辦公廳副主任、習近平辦公室主任丁薛祥，中央宣傳部常務副部長黃坤明、中央組織部常務副部長陳希等人，他們今天也入選中央委員。

報導說明，這些習家班人馬有地盤，又有工具，還一同晉級中央委員，部份人未來還可能晉升政治局委員，「習家班的黨中央」已成形。