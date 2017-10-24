打造國際競爭力城市 竹市與日本岡山市簽交流備忘錄

新竹市長林智堅與日本岡山市副市長繁定昭男共同簽署兩市合作交流備忘錄，將加強交流合作。（記者洪美秀攝）

2017-10-24 16:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府與日本岡山市從民國92年締結姊妹市，市長林智堅今年4月親訪岡山市，汲取城市建設經驗，積極推動「大車站計畫」，岡山市副市長繁定昭男今天也率訪問團來到新竹市，並與林智堅簽署市政合作交流備忘錄，未來將透過兩市緊密的交流合作，提升城市國際競爭力。

林智堅說，為彌平新竹前、後站發展落差，4月率團走訪日本岡山車站，觀察岡山市如何透過東、西口立體連通系統，在軌道上、下方闢建通道，打造商業、藝文空間，解決西區舊城發展問題，岡山市的優良典範，成為他推動「大車站計畫」動力之一，期許以「跨站平台」縫合前後站，將新竹車站轉化為「新竹之翼」，帶領城市起飛。

新竹市與岡山市締結姊妹市已屆滿14年，兩座城市型態相仿、人口密度相近，日本岡山市副市長繁定昭男也代轉岡山市長大森雅夫親筆信，強調兩市締盟以來，已有多項實質的交流活動，此次到訪感受到新竹市蓬勃發展的城市生命力，簽訂的備忘錄，將加深兩市的合作關係，一起成為影響亞洲的重要城市。

林智堅與繁定昭男共同簽署的合作交流協議書，包括兩市對於新竹大車站計畫及軌道建設工程，願意相互提供市政經驗及技術諮詢，提升城市競爭力。且兩市未來將擴大官方及民間的合作交流面向，包括城市發展、文化教育、觀光體育、藝文表演及經濟產業等。

新竹市長林智堅與日本岡山市副市長繁定昭男共同簽署兩市合作交流備忘錄，將加強交流合作。（記者洪美秀攝）