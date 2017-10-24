智慧公車站牌1年9個月不來電？ 議員：市府當裝置藝術

2017-10-24 16:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議員王鴻薇今天日於議會交通部門質詢時指出，至今年為止，北市共有28座智慧型公車站牌未通電，而有10座超過1年沒有通電，最長甚至有1年9個月。而除了公車站牌沒通電，也有9處的Youbike站體設置後沒通電，她嘲諷地說，台北市設置最多裝置藝術的不是文化局，而是坐擁一堆沒有功能的智慧型公車站牌、Youbike站的交通局。

王鴻薇指出，站點施工完成前，交通局就會向臺電提出用電申請，最快可以在完工後1個月內接電，然而至今有28座站牌尚未啟用，如位於萬華區昆明街口的站牌，去年2月就完工，至今1年9個月都未通電。此外，Youbike也遭遇依狀況，如去年12月完工的「光華商場Youbike站」，一直到今年9月才接電，延宕9個月。

王鴻薇說，交通設施接電出狀況，往往是因為路平專案，之前已經挖掘過馬路，所台電短期內無法再挖路鋪設電線，「跨局處的聯繫沒有做嗎？她表示，交通局已承諾年底完成所有智慧型公車站牌接電，要求Youbike也須提出接電時限。

交通局代理局長陳學台說明，設置交通設施大約2、3個月就會來了，如果超過時間都有特殊原因。公共運輸處表示，迄今已完成250處站牌接電，將持續與台電密切合作。