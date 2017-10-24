鄭文燦：舊司法園區優先打造第二行政園區

2017-10-24 16:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃園地檢署已經遷入中路重劃區司法園區，地院預估後年初也會遷入，舊司法園區用地大約2公頃左右，未來用途引發各界關注，桃園市議員黃景熙今天在議會質詢該議題；市長鄭文燦明確表示，舊司法園區將優先打造第二行政園區，在後年取得土地之前，會進行規劃，以求無縫接軌。

鄭文燦表示，舊司法園區土地面積約2公頃，土地屬於桃園市政府、地上物則是屬於桃園地院、地檢署，當初是律師公會建議爭取高分院設在舊司法園區，但司法院希望高分院與地院距離不能太遠，也就是設在中路司法園區內，至於高分檢部分，法務部尚未有具體意見，由於升格後各局、處辦公廳舍嚴重不足，舊司法園區土地將優先規劃第二行政園區，地院預估後年初會遷入中路司法園區，市府會在土地取得前，完成第二行政園區規劃。

黃景熙說，舊司法園區規劃為「市政府第二行政園區」，不僅解決廳舍不足問題，市府也可針對洽公停車環境做完整規劃，提供市民一個完整服務環境。

黃景熙表示，桃園從100年升格準直轄市後，各局、處都成為獨立機關，人員編制擴大，升格直轄市後，更是急速增加，現有行政園區根本不夠用，包含水務局、青年事務局、客家事務局、住宅發展處、養護工程處等單位都在府外，而市府大樓每位公務人員可使用面積，更是六都最後一名，第二行政園區興建勢在必行。