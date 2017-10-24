藍委提「反分裂法」賴揆：台灣民眾不需服膺中國法律

行政院長賴清德24日在立院院會答詢時強調，台灣民眾不需服膺中國法律。（記者朱沛雄攝）

2017-10-24 16:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委羅明才今天質詢時談及兩岸關係議題，詢問行政院長賴清德是否知道中國的「反分裂國家法」，並表達希望賴揆與中國談簽訂兩岸和平協議。賴揆回應，台灣民眾不需服膺中國法律，而簽兩岸和平協議是否正向，交給人民決定。

羅明才於立法院院會質詢指出，賴清德說完「務實台獨工作者」後，造成兩岸關係緊張，也掀起國際漣漪，而行政院長代表全台灣人未來的方向，不能因一己之私影響多數人，羅明才更問賴，是否知道中國的「反分裂國家法」？

賴清德回應，「反分裂法」發布時他還在立委任內，當然很清楚，行政院在總統領導下，對兩岸善意不變、承諾不變，他認為向立委答詢時坦白也是種善意，而對「反分裂法」，台灣民眾不須服膺中國法律，因兩邊互不隸屬。

羅明才追問賴清德，兩岸關係下一步為何，何時要踏上對岸、如何恢復兩岸關係熱絡，並表示，大家都是「命運共同體」，都希望兩岸和平，但總統當初說要維持現狀，如今卻「走鐘」，盼賴能談簽定兩岸和平協議。

賴揆回應，蔡總統持續釋出善意，但兩岸關係是互相、雙方的，不必一直指責台灣政府，難道（兩岸交流停滯）原因是出在台灣？不就是因為中國要台灣遵守一中原則嗎？他認為，兩岸人民、政府間交流合作事項都可做。

賴揆接著表示，改善兩岸關係最好的方法，就是總統說的「求同存異」，大家展開自信來交流；對於羅說兩岸關係「走鐘」，賴清德表示，這樣講對台灣不公平，簽定兩岸和平協議是否正向，就交給人民決定。