駁「黨職併公職」說法 救國團：是團職

2017-10-24 15:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對救國團涉及「黨職併公職」問題，救國團委任律師劉昌坪今於行政院黨產會聽證會中表示，他要更正這個說法，「這並不是黨職併公職」，這個說法讓外界認為救國團和國民黨會有關係，「比較中性說，我會說是團職。」

黨產會委員連立堅詢問，行政院2005年調查救國團有50名「黨職併公職情形」，屬於黨的單位才有黨職併公職狀況，為何救國團會有？其他人民團體是否有相同待遇？

連立堅並詢問，救國團多次赴國民黨進行報告，為何就連1989年登記社團法人後，前救國團主任李鍾桂仍在1991年去國民黨進行報告？

劉昌坪則回應，在當時時空背景下，若一個社會團體想要取得更多資源和支持，去報告贏得好感和認同，這是作為一個領導人會去做的事情，若是附隨組織，可能只須寫一封信去要錢。

黨產會委員饒月琴則在會中披露，從救國團近年財務結構來看，收入面和支出比，人事、水電固定支出只佔八成，利潤則有兩成，盈餘還有部分金額投入員工的18％。救國團會計師余景仁則指出，2009至2015年間，救國團4%支出為員工18％。

劉昌坪在最後陳述中指出，救國團活動不分黨派，總統蔡英文曾受過救國團邀請擔任救國團青年自強活動講師，講授「貿易與法律」；立法案長蘇嘉全接受媒體訪問，也曾回憶大一時參加救國團活動的經驗，就連民進黨立委林岱樺、許志傑、前台南市副市長顏純佐等非國民黨籍人士，都曾在救國團任職。