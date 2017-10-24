婦聯會協商稍有斬獲 內政部：312億元投入長照

2017-10-24 15:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部、黨產會及婦聯會先前就其資產、組織部分展開行政協商，處理期限於今日屆滿。內政部表示，雖尚未簽署正式行政契約，但已就包括婦聯會資產312億元投入長照、家暴性侵防治、社福及榮民醫療基金等絕大部分達成共識，僅剩隱匿財產等罰則等尚待協商，內政部對未來協商結果審慎樂觀，會主動向外界報告進度。

內政部於今年7月24日召開記者會，宣布將與婦聯會、黨產會展開三方協商，以解婦聯會財產及組織轉型問題，且將於3個月內提出方案細節，以利之後簽訂行政契約。然今日期限到期，但三方協商仍還未達成最終結論。

內政部發布新聞稿強調，協商雖尚未簽署正式行政契約，但已有「相當具體進展」，會持續積極促成三方達成共識，對於未來協商結果，抱持審慎樂觀。

內政部指出，過去3個月內政部、黨產會均以「整體解決、積極溝通、公益優先」三項原則及「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」三大方向進行協商，期間召開7次會議，已就絕大部分內容取得共識。

內政部說明，共識包含確定312億元將撥入長照服務發展基金、家暴及性侵防治基金、社福基金及榮民醫療作業基金；完成總會及國內外各分會會務和財產情形清查及決定後續處理方向；婦聯會同意提前召開會員代表大會確認行政契約及組織解散轉型為公益基金會等，僅剩隱匿財產相關罰則，及基金會董事資格問題待協商。

內政部補充，為有效達成行政目的、解決爭執，政府機關得與人民締結行政契約代替行政處分，且本協商是政府處理不當黨產首個最接近成功之案例，因此需考慮更多面向，盼爭取更多時間空間，若有最新進度，將再主動向外界報告。