台北週末像死城 商業會再籲中央放寬「一例一休」

2017-10-24 15:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市商業會今天下午在國軍英雄館舉辦「第71屆商人節慶祝大會」，商業會理事長王應傑藉機向中央喊話，呼籲行政院長賴清德盡快就「一例一休」修法，放寬企業加班規定，否則台北市週末像死城一樣。

台北市商業會下午除表揚優良商號、優良服務從業人員及資深績優會務工作人員外，也指出「過去一段時間以來，台北市商業界深受一例一休亂象所困擾，原本就面臨人力缺口的零售、餐飲、交通運輸等許多不同行業，進一步受到過份僵化條文的束縛與限制，嚴重破壞勞資雙方間的信任，大大增加中小企業經營的成本與壓力，期待賴清德儘速落實『將勞基法一例一休修訂列為優先法案』的承諾，認真傾聽來自企業界的心聲。 」

王應傑也說，一例一修規定，應該要放寬讓員工可以加班賺錢，因為加班對員工是好、對老闆是好、對這個社會也好，否則的話最近一年多來，週末兩天感覺台北市除了商圈景點以外的地方都像死城一樣，尤其碰到下雨的時候更淒涼，台灣在面對國際世界村的今天，是講和平、和諧的時候，不該劍拔弩張，勞資、父子、藍綠的對立都對台灣只有壞處沒有幫助。

台北副市長鄧家基則提到，未來商業會要迎接二十一世紀新企業模式最大的困難、障礙還是政府的保守，為什麼uber在荷蘭能蓬勃發展，因為荷蘭不像台灣有計程車的管理、政府嚴格限制等障礙，荷蘭只要繳100多元美金就能取得營業執照。

鄧家基說，當未來uber存在著便捷、便宜與創新讓老百姓都喜歡時，因為政府的限制，而使新型的商業型態無法與時俱進，這是政府最大的罪過。