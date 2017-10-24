美國退出TPP 美前亞太助卿：台灣站在更好起跑點

2017-10-24 15:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前亞太助卿、現任「亞洲協會政策研究院」駐點外交官兼資深研究員羅素（Daniel Russel）今天表示，雖然川普政府退出TPP，但蔡政府推動的法規和貿易改革，讓台灣在追求自由貿易協定時「站在更好起跑點」。羅素也提及安全與防禦是美台合作的重要領域，包括台灣軍官經常到美國軍事教育機構受訓，也是合作的重要一環。

美國總統川普將訪問亞洲，料將與中國領導人習近平進行第三次會面，美國會否犧牲台灣利益以改善與中國關係，近期備受關注。羅素首次拜訪台灣，今天下午在政大發表「台灣、美國與世界」專題演講，分享他對亞太情勢變化的看法，也提及美國對台承諾。

羅素在演講中明確指出，安全與防禦是美台重要合作領域，「台灣關係法」清楚闡明美國立場，即「台灣前途應以和平方式決定」。而為確保台灣前途以和平方式決定，並且不違背台灣人民意志，美國提供防禦性武器給台灣，幫助台灣不受外力威脅與武力恫嚇。

羅素強調，美國政府自1979年以來，包括現任政府，都堅守這項對台承諾。而台灣的軍官也經常到美國海軍研究院、陸軍戰爭學院與國防大學等美國聯合專業軍事教育機構接受訓練，「軍事訓練也是合作重要一環」。

羅素也提到美台近年成立的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，讓美國和台灣共同致力於對抗區域和全球挑戰，「此機制日益重要」，曾舉辦女性賦權、人道救援、全球衛生與能源安全等主題訓練。

羅素也說，當今國際社會面臨最嚴峻的挑戰是北韓核武與導彈威脅，對於台灣主動遵守聯合國決議，更超標執行、禁止一切與北韓貿易，羅素表示肯定，「台灣是國際社會的可靠夥伴」。

羅素提及台灣對國際組織的積極貢獻，「台灣可在全球合作關鍵領域做出重要貢獻」，但現實是台灣國際空間不斷被壓縮；北京運用其影響力，使台灣無法參與衛生、民航與執法等國際組織，「令人感到挫折與不平」。美國樂見台灣以會員或觀察員身份，參與不需國家資格的國際組織，並也將提供協助。

羅素也提到，雖然川普退出了TPP，但在追求自由貿易協定一事上，蔡英文政府推動的法規和貿易改革「讓台灣站在更好起跑點」；透過美台貿易暨投資架構協定（TIFA）解決懸而未決的貿易議題，此時更顯重要。