香蕉價崩！立委蘇震清促請政府收購青香蕉

2017-10-24 15:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕香蕉價格崩跌，立委蘇震清以農委會雖已啟動收購機制，但迄今收購不到600公噸，香蕉價格漲幅不大，續促農委會將青香蕉列為收購對象。他並建議，要避免生產過剩，最好的方式就是進行總量管制，但要如何製造誘因讓農民願意聽政府的話，是很大的課題，必須好好思考。

民進黨屏東縣籍立委蘇震清對於香蕉價格崩跌問題，先在9月底建議農委會把啟動收購機制列為選項，10月11日促成農委會啟動收購機制，10月20日又與立委陳明文等人邀請行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全合辦「101種香蕉吃法」促銷活動，10月23日質詢時，更建議農委會主委林聰賢把收購對象擴大到青香蕉。

蘇震清表示，現行香蕉收購措施是補助加工業者每公斤運費2元，但幾天下來，只收購不到600公噸，香蕉價格沒有明顯上漲。原因在於加工業者能夠收購的數量有限，且香蕉要催熟才可交貨，產地並無足夠的催熟設施來消化，許多農民排隊也排不到，有人乾脆就讓香蕉擺著爛掉。因此，他建議政府除了收購黃熟香蕉外，也應該收購青香蕉，才能解決當前問題。

蘇震清說，他也不希望有搶種情形，這並不可取，但造成生產過剩的很大原因，在於農民沒有很明確目標去種什麼，很多都是看到別人種什麼賺錢就去種什麼。要解決這個問題，最好的方式就是進行總量管制，但要如何讓農民願意聽政府的話，必須再進一步思考。