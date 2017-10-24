世大運禁台灣旗、市府高層下令？ 市警局：了解中

2017-10-24 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警局今日（24日）到議會專案報告「世大運期間沒收台灣旗的調查說明」。多位議員質詢究竟是誰下令沒收現場民眾的台灣旗一事，市警察局長陳嘉昌僅表示，由於當時還未上任並不清楚，還在進行調查了解中。

綜合媒體報導，2017台北世界大學運動會閉幕時，有民眾攜帶TAIWAN字樣旗幟進場遭沒收並帶至警局；台北市長柯文哲曾對此表示，世大運賽場內帶國旗入場是違反國際奧林匹克委員會模式。但民進黨籍市議員顏聖冠則質疑，國際大型賽事針對旗幟規範是因為擔心旗面大小會影響到賽事，那台灣旗為何不能進會場？更何況，是否涉及政治性旗幟應由國際大學體育總會（FISU）決定，而非台北市警察局認定。

而民進黨市議員王世堅則指出，台灣旗僅長、寬各50和30公分且上面僅只台灣圖形和字樣，並無違反相關政治、種族和宗教訴求規定。他還加碼爆料，自己在私下詢問幾位警界高層後，對方透露禁止台灣旗是某台北市政府高層的指示，他懷疑只有柯文哲才有權限能下這個命令。另外，針對今年台大發生學生被毆打事件，也請市警局不要再推卸責任，且要持續加強掃黑。

關於議員們種種質詢，陳嘉昌則回應，由於世大運期間尚未上任，針對是誰下令沒收台灣旗一事，還在進行了解中；另外，對於校園頻傳危害事件，校園自治是個原則，但對於為防範暴力事件進入校園，他也將指示員警與學校協調解決方法，警察也會全力執行掃黑、不會有所停頓。