藍營竹市長選舉多人表態 林耕仁主打「當仁不讓」

國民黨新竹市議員林耕仁在香山區成立參選市長服務處，強調會「當仁不讓，勇往直前」。（記者洪美秀攝）

2017-10-24 14:37

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市長選舉黨內有意願參選者熱鬧開打了！市議員林耕仁今天在香山區成立參選市長服務處，無獨有偶，市議員李國璋也在市區各重要路口張貼大型看板以「驚蟄」強調國民黨一定重生，想捲土重來的前新竹市長許明財打出泛藍大團結，黨部主委呂學樟也成立粉絲頁，主打「新竹人的ceo」。

市議員林耕仁今天在中華路四段成立「參選市長服務處」，宣佈將從香山出發，強調參選理念是「當仁不讓、勇往直前」，由前黨部主委張逸華擔任總幹事，朱水雲擔任服務處主任，林耕仁說，這次有破釜沉舟的決心，將以參選市長為目標，對媒體詢問黨中央協調不成，是否脫黨參選？林耕仁語帶保留說，「勇往直前、黨中央會看到我的努力，我是最佳的獲勝人選」。

總幹事張逸華說，4年前黨中央曾永權來新竹市要林耕仁以大局為重，不要脫黨參選，但3年過去了，這次林耕仁將「當仁不讓」，認為再怎樣都應當由林耕仁出馬，帶領新竹市在市長、市議員及里長的選舉「紅不讓」。

除了林耕仁成立參選市長的香山服務處，前新竹市長許明財也在日前成立參選市長的服務處，打出「泛藍大團結」口號，同樣最近才表態將參與國民黨內新竹市長選舉的市議員李國璋，也在各大重要路口掛上大型看板並以「驚蟄，國民黨一定重生」為口號，而黨部主委呂學樟最近也成立粉絲頁，以「新竹人的ceo」為口號，強調經驗與實力最重要，國民黨內各路人馬相繼表態參選市長，讓明年底的新竹市長選舉提前熱鬧起來。

據悉，國民黨主席吳敦義上週曾以不公開行程私下到新竹市，除拜訪重要人事，也針對明年底的市長選舉聽取黨內同志意見並進行初步協商，以新竹市目前國民黨內多人表態參選的情況來看，要整合及團結恐怕還要花上一段時間，黨內人士透露，可能會到明年農曆春節前才會定案。

國民黨內有意參選新竹市長選舉的人不少，其中黨部主委前立委呂學樟成立粉絲專頁，前新竹市長許明財也張貼大型看板，黨內多人角力，要整合恐怕不容易。（記者洪美秀攝）

國民黨新竹市長選舉黨內有多人表態參選，剛表態參選的市議員李國璋也掛出大型看板主打「國民黨一定重生」。（記者洪美秀攝）