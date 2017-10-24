駐德代表慶祝「民主政體的生日」 外交部：沒有自我矮化

我駐德代表處舉辦國慶酒會，布條德文無「中華民國」，僅寫「一個民主政體」。（照片來自駐德代表處）

2017-10-24 14:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委楊鎮浯今表示，我駐德國代表處舉辦國慶酒會懸掛的紅布條上，德文竟無「中華民國」，僅寫「慶祝一個民主政體的106年生日」。外交部發言人李憲章今天說，當天酒會現場與大門口設置多面大型中華民國國旗，代表處也分送國旗徽章，「沒有自我矮化的問題」。

立法院今進行總質詢，楊鎮浯出示僑胞爆料的照片表示，駐德代表謝志偉舉辦國慶酒會，會場紅布條上中文與德文並列，中文寫「慶祝中華民國106年慶祝酒會」。楊鎮浯接著問賴揆看不看得懂德文，賴揆答看不懂德文，楊鎮浯說他也看不懂，但去請教德文專家才得知，紅布條上德文寫的是「慶祝一個民主政體的106年生日」，詢問賴揆是否適當。

賴清德答詢表示，他會去了解狀況，再跟立委報告。

李憲章今天早上在外交部例會回應媒體表示，當天酒會現場與大門都有放置大型中華民國國旗，代表處也有製作中華民國國旗徽章發送給參與賓客，這樣的具體作法充分展現國家主權地位，外界不應有自我矮化的想法與說法。

李憲章說明，外館在海外辦理國慶酒會，不同的情況條件有彈性安排，非常不容易，有些國家是不可能出現國名，但外館都會盡可能彰顯國家主權。不過為何橫幅中文字體有出現中華民國、德文卻沒有？外交部指出，謝志偉用特別方式來表達，可能有其特別考慮，外交部還要進一步了解。