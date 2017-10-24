藍委質疑依賴東進有危機 賴揆：美、日沒有要併台

2017-10-24 13:23

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今進行總質詢，國民黨立委馬文君質疑，中客減少，政府獎勵其他國家觀光客到台灣旅遊，但消費力不及中客，「西進不對，難道東進就對了嗎？」太依賴美、日，才是台灣的危機，行政院長賴清德答詢時說，其他國家沒有跟中國一樣要併吞台灣；中國的政策如果不調整，當然要爭取外國觀光客來台灣。

馬文君針對南投地方觀光問題質詢賴清德；馬文君說，陸客來台減少32%，雖然其他國家觀光客來台數量上升，政府也提出政策獎勵其他國家觀光客來台旅遊，但其他國家的觀光客消費力不及陸客，地方上感覺到經濟下滑、收入降低。

馬文君質疑政府作法本末倒置，強調大家會質疑西進會過度依賴中國大陸，現在跟大陸關係急速冷凍，台灣損失很快顯現，政府要付出很多資源、代價彌補，「如果西進不對，東進就對了嗎？」現在大眾都知道中國大陸對台灣有政治目的，但難道美、日就沒有嗎？太過依賴美日，才會有危機。

賴清德答詢指出，不管美、日或其他國家，沒有跟中國一樣要併吞台灣，也沒有布置飛彈對準台灣；政府當然歡迎陸客到台灣旅遊，也會提供最好旅遊服務，保護他們安全，但中國的政策如果不調整，當然要爭取其他外國觀光客到台灣。

賴清德說，以台南市為例，過去因為張銘清事件，中國的觀光客到台南並不多，台南的觀光旅遊業也走出自己的方向，在這波陸客不來台灣的衝擊相對比較小。

賴清德強調，我們希望能求同存異，台灣前途必須交由2300萬人決定，任何一個政黨都不宜事先決定去接受一個中國與否。