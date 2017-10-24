習近平如不提接班人 外媒：未來權力交接充滿變數

據《紐約時報》報導，專家分析如果習近平在19大沒有指定接班人，其可能在任期結束後繼續保留某種形式權力，替未來中共領導人交接投下變數。（美聯社）

2017-10-24 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大今（24日）閉幕，各界聚焦在現任中共領導人習近平是否會安排第6代接班人，專家分析如果習近平沒有指定接班人，其可能在第2任任期結束後，繼續保留某種形式權力，替未來中共領導人交接投下變數。

據《紐約時報》報導，如果中共領導人習近平在19大不安排第6代接班人，勢必大大增加接班不確定性，《紐時》指出，若習近平沒有指定接班人，其在第2任任期結束時，可能仍試著維持某種形式權力，使得中共近幾屆領導人穩定、可預測的接班過程，增加了不確定性。

分析指出，從江澤民交給胡錦濤，胡錦濤接班給習近平，過程穩定沒有紛爭，但習掌權後不願守舊，加上自己可能認為過早決定接班人將削弱權力；北京清華大學學者吳強表示，過早提出接班人，會使習近平擔心權力顛峰的維持時間，但延遲決定接班人也將造成另一種不確定性。

《紐時》引述觀察家看法認為，習近平在國家主席第2任任期結束後依舊想維持某種形式權力，雖然規定國家主席只能擔任2屆，但黨的領導人任期並無明文限制，習也將續留軍委主席，或者出任另一個新設立職務。