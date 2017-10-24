救國團批黨產會：已有結論 只在拼湊理由

不當黨產處理委員會今天（24日）針對「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」舉行第2次聽證會。（記者羅沛德攝）

2017-10-24 13:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開救國團案第2次聽證會，上午議程結束後，救國團現場召開記者會，救國團委任律師劉昌坪指出，黨產會調查報告中的史料日期、引用資料有部分錯誤，在製作調查報告時已有心證，黨產會自首次聽證會至今，有8個月製作調查報告，卻有明顯錯誤，顯然黨產會在救國團案「已有結論，而要拼湊理由」，沒有很瞭解證據真實性。

劉昌坪上午提出程序異議指出，救國團在聽證會前3天才收到黨產會的補充報告，沒有附件和證據，根本沒有充分準備和閱卷的時間，黨產會強逼救國團倉促應戰，是武器不對等的惡意突襲。他也主張，救國團在人事、財務、業務經營先後隸屬國防部及行政院督導，並非黨產條例定義下的國民黨附隨組織。

劉昌坪上午並援引德國重量級公法學者、德國哥廷根大學公法教授Christian Starck研究意見，指出「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」立法瑕疵，其中指出，東德與台灣歷史脈絡不同，1989年的東德和2016年的台灣無法相提並論，這樣的差異不允許2016年的台灣無區別繼受1990年的德國法。