「一例一休」餘波盪漾 南投廠商抱怨「快活不下去」

國民黨黨主席吳敦義今返回南投故鄉與企業界座談，與會廠商針對「一例一休」滿腹牢騷。（記者謝介裕攝）

2017-10-24 12:51

〔記者謝介裕／南投報導〕「一例一休」實施迄今已10個多月，南投縣工業會、南崗工業區廠商協進會、南投縣進出口公會等相關單位人員，今日在座談中向國民黨黨主席吳敦義大吐苦水，若「一例一休」制度不儘速調整、修改，工業區廠商將活不下去﹗

南崗工業區占地面積約412公頃，廠家數約450家，年產值約1300億元，係南投縣規模最大的工業區。

南投縣工業會理事長施銘芳說，「一例一休」上路後，廠商營運成本大幅增加，相對地競爭力也減弱，目前工業區內腳踏車、五金等相關傳統產業代工、零件業者，已出現倒閉現象，尤以腳踏車業最嚴重，敵不過連鎖腳踏車業者夾擊，工業區內僅剩1家營運比較正常，其餘隨時有停歇業之虞。

南崗工業區廠商協進會、南投進出口公會表示，工廠產品製造後，便依訂單量多寡出貨，尤其，食品業更無星期假日之分，只要大賣廠、超商有需求，便竭盡所能供應，怎料，卻因「一例一休」制度，反倒害了自己違約賠錢，因為快遞行業也怕違反「一例一休」規定受罰，導致星期假日往往找不到快遞公司協助送貨，內心之無奈，可見一斑。

面對業者滿腹牢騷、委曲，吳敦義指出，國民黨目前雖非執政黨，但也會全力協助業者度過難關，更何況，行政院長賴清德對「一例一休」問題，也十分重視，相信朝野努力下，一定能找到好的出路。

今日吳敦義除了以國民黨黨主席身分，返回南投故鄉與企業界人士座談以外，也將逐一參拜竹山聯合建醮的9大宮廟，與鄉親敘舊、搏感情。