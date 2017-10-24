悠遊卡闖高雄頻踢鐵板 柯文哲：哼......

悠遊卡在高雄捷運內無法加值，台北市長柯文哲上午回應此事時，忍不住「哼」了一聲，才說「要看他們誠意」。（記者陳志曲攝）

2017-10-24 11:57

〔記者黃建豪／台北報導〕電子票證市場多元化，近年愛金卡（icash） 、一卡通、Happy cash陸續上市，不再由悠遊卡一卡獨大。且悠遊卡業務擴展在高雄頻踢鐵板，不僅在高雄捷運無法加值，連高雄輕軌都不給嗶。台北市長柯文哲上午回應此事，雖大方稱他持多元開放態度，都會先釋出善意，但談論對方的態度時，忍不住「哼」了一聲，才說「要看他們誠意」。

一卡通進軍台北捷運後，在台北捷運站內也能加值，但相反的，悠遊卡在高雄捷運內無法加值。面對在高捷設置加值機需耗資2900萬元，高雄要求悠遊卡公司出資2000萬元，導致雙方無法取得共識，悠遊卡董事長林向愷昨在台北市議會公開批評「（高捷）用不當市場力量阻止我們上線，這是不對的。」

柯文哲上午也說，「台北市政府的態度是這樣，先表示我們的善意， 讓一卡通進來，當然後續發展就要看別人的誠意，我的態度就是比較多元開放，都會先表示善意，讓人家可以進來，至於人家要『哼』要看他們的誠意。」

對於林向愷不滿高捷，柯則說，先協調看看，台北市政府態度還是居於台灣一體的考量來表達善意。