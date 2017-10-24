市長初選再端牛肉 陳亭妃提「安平三願景」

2017-10-24 11:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕立法委員陳亭妃爭取黨內市長提名，繼南區後援會成立並發表「南區翻轉三願景」政見之後，再端出牛肉、推出新一波文宣「安平區三大願景」，預計將升級安平運輸路網、改善都市交通；提升公共設施、共創合宜發展；塑造星鑽水岸、串聯濱海觀光。

陳亭妃今日在安平區後援會多位重要幹部陪同下，召開政見發表記者會，包含擔任會長的隆美窗簾董事長郭麒麟、總幹事文平里里長李瑞福、顧問團團長李聖宮主委王泰運，以及安平區里長聯誼會會長黃俊策，率領多位里長到場參加。這些幹部會中也呼籲鄉親力挺會做事的陳亭妃，聲勢浩大。

值得一提的是，後援會執行長由安平開臺天后宮總幹事陳宏明擔任，他同時也是行政院長賴清德競選市長時所聘請的最高顧問。對此，陳亭妃強調，有賴清德身邊最重要的後援會幹部用行動相挺，她絕對有能力領導市政，顧好台南這個家。

陳亭妃指出，台南安平是人氣觀光景點，更是全國第一個指定觀光地區，連外國人都評選一定要來探訪，可見安平極具台灣觀光指標性，但發展觀光產業所衍生而出的問題，如每逢假日塞車、觀光客影響居民生活品質等，不容小覷。因此，陳亭妃提出「安平區三大願景」，一、升級運輸路網、改善都市交通，先推動台南先進運輸系統，建構具景觀之輕軌設備，並推動台南都會區北外環道路四期建設，以縫合安平至市區聯外交通瓶頸；二、提升公共設施、共創合宜發展，興建永華國民運動中心，提供市民休憩運動的場所，增進市民運動品質；進行空地活化及興建路外停車場，根絕停車空間不足的問題，以及整治鹽水溪河岸，打造沿岸自行車道，串聯綠色水岸空間，社區生活品質再升級；三、塑造星鑽水岸、串聯濱海觀光，建設安平跨港大橋，串聯濱海地區景點，帶動觀光發展，活化漁光島及整體招商，吸引民間資源挹注，再創生機，推動運河遊船，結合綠能科技，構築景觀環保之觀光路線，推動安平老街老屋活化，打造具文創魅力之街道型博物館。期待朝著這三大方向，不僅將安平邁向國際性觀光駐點，同步改善社區生活品質，型塑一個文化與商業兼容並蓄的宜居城市。

陳亭妃強調，城市縫合是重要的政策，如何統籌規畫各區域的交通路網，並發展獨有特色，藉以帶動地方經濟，提升整體效能，更要讓居民有感，規劃出全面性的配套措施，這是身為行政首長的責任與使命。另外，陳也提到，29日上午10點將在永華路二段812號空地舉辦安平區後援會成立大會，也會向大家報告對安平區未來發展的藍圖，在保有安平區原本的文化底蘊之上，建構出新一代榮景。