砲打黨產會 救國團出動府人權委員

不當黨產處理委員會24日針對「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」舉行第二次聽證會。（記者羅沛德攝）

2017-10-24 11:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對行政院黨產會今召開救國團案第二次聽證會，救國團出動多達7名學者專家應戰，其中甚至包括現任總統府人權諮詢委員會委員、中正大學財經法教授黃俊杰，形成府人權委員打臉行政院黨產會的情況。

針對行政院黨產會24日召開救國團案第二次聽證會，救國團出動多達7名學者專家應戰，其中甚至包括現任總統府人權諮詢委員會委員、中正大學財經法教授黃俊杰，形成府人權委員打臉行政院黨產會的情況。（記者羅沛德攝）

針對救國團組織定位，黃俊杰指出，2014年最高法院民事判決指出，救國團1952年成立至1969年間，是「隸屬國防部總政治部的政府機構」，2017年最高法院對志清大樓的民事判決，也維持2014年判決見解；民事判決對行政機關有拘束力，若黨產會要認定救國團是附隨組織，要說清楚不採法院裁判的理由為何。

不當黨產處理委員會24日針對「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」舉行第二次聽證會，不當黨產處理委員會主委林峯正出席會議。（記者羅沛德攝）

被問到救國團成立時隸屬政府單位，但蔣中正明確指救國團是黨的青運機構，救國團是否可能同時是黨的附隨組織？黃俊杰反問，時代力量的人出任黨產會主委（指黨產會主委林峯正），「時代力量是不是民進黨的附隨組織？」他並諷刺，林峯正應儘快凍結黨產會，才是證明時代力量不是民進黨附隨組織最好的作法。

不當黨產處理委員會24日針對「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」舉行第二次聽證會，救國團研究發展委員會副執行長鄭斐文（左）、國民黨行管會副主委李福軒（右）出席會議。（記者羅沛德攝）

黃俊杰也說，應將國民黨移送憲法法庭，看看國民黨是否為違憲政黨，若非，就代表救國團也不是違憲的附隨組織。他並說，真正利害關係人是救國團所屬成員，而非國民黨，但他們在調查程序沒受到重視。

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