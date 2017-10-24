「只給3天看報告」救國團痛批黨產會突襲

2017-10-24 10:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開救國團案第二次聽證會，邀當事人救國團、利害關係人國民黨，及學者專家出席。救國團委任律師劉昌坪痛批，黨產會以片面、偏頗的報告，強逼救國團倉促應戰，是武器不對等的惡意突襲。他也說，救國團在人事、財務、業務經營先後隸屬國防部及行政院督導，並非黨產條例定義下的國民黨附隨組織。

會議開始前，救國團即提出程序異議，指出10月18日才收到黨產會的補充調查報告，離聽證會只有3天，根本沒有充分準備時間；救國團並要求黨產會主委林峯正等委員迴避，但聽證會主席、黨產會副主委施錦芳裁示不同意。

劉昌坪並援引德國重量級公法學者、德國哥廷根大學公法教授Christian Starck研究意見，指出「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」立法瑕疵，其中指出，東德與台灣歷史脈絡不同，1989年的東德和2016年的台灣無法相提並論，這樣的差異不允許2016年的台灣無區別繼受1990年的德國法。

國民黨行管會副主委李福軒發言表示，他看不出救國團在人事、財務、業務和國民黨有什麼關係。李並把剩餘發言時間，讓給救國團邀請的學者專家發言。

黨產會日前公布最新調查報告，內容引用國民黨總裁蔣中正日記、曾任救國團主任的故總統蔣經國檔案，以及國民黨中常會會議紀錄等，推定救國團是否為國民黨附隨組織。其中蔣中正在國民黨中常會指示，定位救國團是「黨內重要青運機構」，並要接受「黨的領導」，將成為重要佐證。