捕蜂捉蛇做功德？消防員要賴清德道歉

2017-10-24 10:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］對於行政院長賴清德認為消防員捕蜂捉蛇是做功德的言論，消防員工作權益促進會今天上午在行政院門口召開記者會，呼籲行政院讓消防人員回歸專業，也要求行政院長賴清德為自己的發言道歉，日前立委黃國昌到宜蘭時也指出，時代力量會繼續推動捕蜂捉蛇業務回歸農政專業單位。

行政院長賴清德接受質詢時曾表示，消防員捕蜂抓蛇是一種做功德的事情，消防隊其實可以幫忙，經過媒體報導也有成就感，這番話一出，讓各界推動消防員業務回歸專業的人都相當沮喪與失望，消防員工作權益促進會也在今天發起行動，到行政院表明訴求。

立委黃國昌日前到宜蘭參加黨部活動後受訪表示，時代力量的立場非常清楚，消防員就應該做專業的事情，打火弟兄非常辛苦，常常要到火場出生入死，希望政府多多聆聽打火弟兄的聲音，正視消防員工作的權益，當然會繼續推動捕蜂捉蛇的業務，回歸農政專業單位。

「不能讓回歸之路功虧一簣。」消防員工作權益促進會副理事長余宗翰指出，這次主要的訴求就是希望捕蜂捉蛇的勤務可以回歸農政單位，大家持續努力推動，現在也來到最後一哩路，許多縣市政府都已經編列預算，相關政策也已經擬定，但是因為賴清德一席話，就讓回歸之路開倒車，促進會認為賴清德應為自己的發言道歉，不能藐視消防人員的專業。