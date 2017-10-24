消防員不滿捕蜂捉蛇 賴清德：沒不敬、會進行調整

行政院長賴清德24日出席立院院會前接受媒體訪問。（記者朱沛雄攝）

2017-10-24 10:03

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德日前在立法院備詢時談捕蜂捉蛇時的談話，引發消防員工作權益促進會不滿，賴清德今在赴立院備詢前受訪時表示，他當日回應質詢沒有對消防同仁不敬，那是根據他的經驗所做的回答，產生錯愕一定會有，會進行調整。

賴清德說，政府是為人民存在，有人民才會有政府，不管是他擔任台南市長時或行政院長，在考量工作執行時，不是有人做就好不管做得好不好，希望給國人提供最好的服務，農委會人力更缺乏，沒有能力執行，必然是要委外，機動性會不足，可能公司在市區，捕蜂捉蛇常在郊區，私人公司沒辦法提供服務。

賴清德指出，國人對政府期待很高，以消防救災工作來講，台南市曾遭遇地震、每年遇颱風侵襲，論工作範圍屬於消防隊工作，但國軍都出動，國軍也沒有講國軍是要打仗，救災不是國軍的工作，只要人民有需要，國軍沒有推辭。

賴清德表示，打火工作讓消防弟兄肩負責任，他非常肯定，同時到也有義消的幫助，讓消防弟兄工作做更好，有國軍幫助也讓消防工作更加圓滿，發生事情時，國人會要求把事情做好，中央、地方首長也是這樣的心情希望把工作做好。

賴清德強調，他知道消防員工作權益促進會的心聲，已責成行政院了解目前執行的情況；對於消防同仁的預期有不同，但他沒有任何不敬，只是希望在員工權益的保障，工作執行的效力、程度上能更周延，有詳細結果會跟外界報告。

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